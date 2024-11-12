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JN.1疫苗Novavax貨源不足 估最快114年春節前可打

2024/11/12 18:27（11/12 19:36 更新）
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COVID-19與流感公費疫苗已於10月起開打，疾管署發言人羅一鈞12日提醒，目前已進入呼吸道病毒活躍時期，呼籲尚未接種疫苗的長者及幼兒應盡快完成疫苗接種，以獲得保護力。中央社記者曾以寧攝 113年11月12日
COVID-19與流感公費疫苗已於10月起開打，疾管署發言人羅一鈞12日提醒，目前已進入呼吸道病毒活躍時期，呼籲尚未接種疫苗的長者及幼兒應盡快完成疫苗接種，以獲得保護力。中央社記者曾以寧攝 113年11月12日
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（中央社記者曾以寧台北12日電）今年秋冬COVID-19疫苗選用JN.1疫苗，莫德納疫苗已在10月起開打，疾管署發言人羅一鈞今天指出，Novavax疫苗已取得正式藥證，但目前貨源不足，年底前恐難打到，希望明年春節前可打。

莫德納COVID-19疫苗已與流感疫苗同步10月起開打，疾管署發言人羅一鈞今天指出，Novavax疫苗已取得正式藥證，但原廠目前貨源不足，年底前恐難打到，希望明年春節前可打。

今年度流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗自10月1日起分階段開打，並於11月1日開放第2階段對象接種，公費流感疫苗開放至50歲以上、公費COVID-19疫苗則開放全民（年滿6個月以上）接種。其中COVID-19的JN.1疫苗，目前僅提供莫德納疫苗，向Novavax採購的50萬劑則尚未到貨。

羅一鈞今天在例行疫報表示，Novavax在10月25日就已經向食品藥物管理署取得正式藥證，但仍要申請變更轉換疫苗株，且疾管署向原廠接洽後續採購時，了解到目前貨源不是很充足，還在四處接洽調度中。

羅一鈞說明，原廠表示，現有貨源若要趕上年底開打，須從原要提供其他國家的貨進行調度，但會需要重複貼標、更改有效期限等，不符合食藥署規定。因此推估年底開打可能性很低，會持續接洽更新貨源資訊、可能到貨時間，希望明年1月春節前可開打。

對於秋冬呼吸道疫情，疾管署今天表示，流感目前還未進入流行期，但10月起截至11月11日已202例流感重症、其中26例死亡，均為10年同期最高。

羅一鈞說明，從去年至今持續有免疫負債情況，COVID-19、流感和其他呼吸道病毒，活躍度都比往年高。流感目前就診人次還在上下波動，沒有預估流感今年會提早進入流行期，可能會與過去相似，在12月初或中進入流行期。

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羅一鈞指出，流感目前以H1N1病毒為主，但從過去經驗來看，中間可能有型別轉換，預估春節後轉換到H3N2的機率較高。目前提供接種的疫苗，對這兩個病毒都有很高的吻合度，盡速接種疫苗可提供保護力。

疾管署統計，截至11月11日止，公費流感疫苗接種數約465.8萬人次（疫苗使用率約72.4%），剩餘177.9萬劑；COVID-19疫苗已累計接種109.1萬人次，為去年同期2.4倍。目前已進入呼吸道病毒活躍時期，呼籲尚未接種疫苗的長者及幼兒仍應儘速完成疫苗接種，以獲保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。（編輯：陳政偉）1131112

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