颱風康芮挾雨襲台 羅一鈞：登革熱風險大增

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（中央社記者曾以寧台北1日電）颱風康芮侵襲，衛福部疾管署今天提醒注意颱風後傳染病，發言人羅一鈞說，北部豪雨勝過前2次風災，登革熱風險大增，提醒注意清理積水。專家指出，秋季蚊子活動力還未下降。

衛生福利部疾病管制署新聞稿指出，受颱風康芮影響，全台許多地區持續有降雨機會，豪雨大雨可能導致道路積水或淹水，提醒民眾雨後務必清理家戶周遭孳生源，預防登革熱；清理家園時，則勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風；留意飲食衛生，避免感染傳染病。

根據疾管署最新統計，今年與積淹水相關疫情，包含累計共101例本土類鼻疽確定病例，為有紀錄以來最高，其中20例死亡，且其中69例於颱風凱米後1個月內發病、6例於颱風山陀兒後發病；登革熱部分，今年累計244例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計80例，中和新店群聚個案累積已有77例。

羅一鈞分析，類鼻疽桿菌平時在土壤中，風災時則會因土壤遭到擾動，散布在空氣中，會導致高風險民眾吸入帶菌空氣遭感染，不過這次颱風中南部淹水災情不多，因此預估此次颱風後，類鼻疽疫情風險不會特別嚴重；但因北部豪雨勝於前兩次颱風，所以登革熱風險大增，要特別注意清理積水。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，雖然已經入秋，但是要溫度低於攝氏16、17度，病媒蚊的活動力才會開始下降，因此這個季節還是有可能再發生疫情。

黃高彬說，病媒蚊從卵孵化到成蟲，需要約2到3週，加上得病後又有潛伏期，颱風後到登革熱疫情出現，通常會有1個月左右，因此目前最迫切的就是要盡快落實「巡、倒、清、刷」，清除孳生源。

黃高彬說明，感染類鼻疽桿菌後會引起肺炎，但病灶又與一般肺炎稍有不同，可能會有多發性病灶的情況，細菌若跑到皮膚、內臟等器官，會可以看到有膿狀物，因此若有看到類似病例，就要小心可能是感染類鼻疽。（編輯：管中維）1131101