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北市中正區增1本土登革熱病例 感染源仍在釐清

2024/10/28 15:15
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市衛生局今天公布，中正區新增1例登革熱本土病例，個案為50多歲女性，近期沒有出國，也沒有新北市登革熱管制區活動史，感染源仍待釐清。台北市累計3例本土病例。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，這名個案24日出現發燒、頭痛等症狀，25日就醫後通報採檢，26日研判確診。中正區公所昨天已召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，包含社區病媒蚊孳生源清除及環境噴消等。

衛生局指出，確診個案在潛伏期間沒有出國、沒有新北市高風險管制場域活動史，同住家人1人也沒有登革熱症狀，因此感染源仍待持續疫調釐清。

衛生局統計，台北市累計3例本土病例，其餘2例分別居住於文山區、大同區，基因定序結果與新北市新店及中和區個案相同，研判來自同一群聚事件。

衛生局提醒，近期颱風康芮外圍環流帶來降雨，請民眾務必於雨後落實「巡、倒、清、刷」，清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、出疹或腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並主動告知活動史。（編輯：蕭博文）1131028

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新北增1本土登革熱累計72例 有多次就醫才通報
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