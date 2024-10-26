未強制執行登革熱罰鍰 南市衛生局人員遭訴資遣

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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市登革熱防治中心彭姓約用人員涉嫌未強制執行逾300件登革熱罰鍰，南市府衛生局今天表示，全案去年移送檢調，依法處理，南檢今年9月起訴，彭姓人員10月資遣離職。

台南市政府衛生局今天告訴中央社記者，彭姓人員民國105年入職，去年被發現未強制執行逾300件登革熱罰鍰，總額超過新台幣100萬元，衛生局隨即移送檢調，台南地檢署今年9月以偽造文書罪嫌起訴彭姓人員。

衛生局表示，彭姓人員雖否認涉案，但衛生局依法資遣彭姓人員，10月1日離職，期間，衛生局將登革熱罰鍰案件移送行政執行署強制執行，追回損失。

此外，衛生局也全面調查釐清相關人員違失及主管督導責任，將依違失情節及歸責程度移送考績會懲處，衛生局更重新擬訂各階段內控項目，嚴格控管罰鍰案件催收及移送執行進度，透過多重檢核機制確保罰鍰案件收繳。（編輯：謝雅竹）1131026