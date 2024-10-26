新北增1本土登革熱累計72例 有多次就醫才通報

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市今天再發布1例本土登革熱，衛生局表示，累計72例，高風險區將管制到11月25日。登革病毒會隨社區無症狀感染者移動，近期有多次就醫才通報病例，顯示醫療院所警覺不高。

衛生局下午4時發布新增1例本土登革熱病例，個案是中和區72歲男子，他在10月24日出現症狀，分析判斷是與高風險區感染有關。截至目前為止，新北市累計72例本土登革熱病例。

新北市自9月間於中和區、新店區出現本土登革熱疫情至今，持續發生病例，甚至延伸至永和區、新莊區都有病例。衛生局今天以新聞稿表示，登革病毒可能會隨社區中無症狀感染者移動，只要周遭環境有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人。

衛生局雖不斷強調協同環保局、區公所清潔與消毒環境，中和區景新公園、三介廟、新店區天山公園及周邊山區也列為管制區域禁止民眾進入，但依舊持續發生病例。對此，新北市衛生局長陳潤秋指出，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱。

衛生局表示，一旦發現積水容器孳生孑孓，將依傳染病防治法裁罰新台幣3000元，目前已開立51件。因為今天新增個案，高風險區管制將移後至11月25日解除。

衛生局指出，新北市昨日也新增3例，發病日介於10月12日至10月20日，採檢認為感染至少1週以上，近期病例出現症狀後，多次就醫才通報，顯示醫療院所警覺不高，應主動詢問病患活動史，並善用快篩試劑輔助診斷，及早發現潛在感染個案。（編輯：戴光育）1131026