新北新增1例本土登革熱 累計73例、動員噴消
2024/11/2 17:40（11/3 09:14 更新）
（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市衛生局今天公布，新增1例本土登革熱病例，新北累計73例。衛生局長陳潤秋說，颱風過後1星期為登革熱防治關鍵期，仍持續加強噴灑消毒社區環境，及清除病媒蚊孳生源。
衛生局下午發布新聞公布，新增1例本土登革熱，為中和區36歲男子，10月25日出現發燒、頭痛、紅疹等症狀，就醫通報送驗後確診，目前住院治療。經調查感染來源與目前高風險區域的中和區與新店區有關。
衛生局表示，11月25日前，請勿前往高風險管制的中和區景新公園、三介廟、天山公園及周邊山區。
衛生局籲請市民巡視住家周遭環境，落實清除家戶外積水容器。也提醒醫療院所持續提高警覺，診間主動詢問病患活動史。（編輯：張銘坤）1131102
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