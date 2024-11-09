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台南第22例登革熱境外移入 高雄機場入境送醫

2024/11/9 17:37
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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市政府衛生局今天公布台南市第22例登革熱境外移入病例，20多歲泰國籍男子昨天從高雄機場入境時，出現發燒症狀，快篩陽性，立刻送醫治療。

台南市衛生局發布新聞稿指出，台南市第22例登革熱境外移入病例，準備造訪台南市永康區的泰國籍男子，昨天從高雄機場入境時出現發燒症狀，由機場篩檢站進行登革熱快篩檢驗陽性通報，離開機場後直接送醫治療，今天確診。

衛生局表示，病患將住院至病毒血症期11月13日後才出院，防疫團隊獲報後趕往病患日後的居住地，展開環境孳生源清除及周邊50公尺病媒蚊密度調查、衛教宣導；目前病患同行3名入境者暫無登革熱症狀，快篩陰性。

衛生福利部疾病管制署資料顯示，今年東南亞及南美登革熱疫情嚴峻，截至11月8日，台灣累計239例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、菲律賓、泰國及馬來西亞；南美國家以巴西、阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國為主。（編輯：郭諭儒）1131109

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