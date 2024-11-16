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把握颱風後黃金期 環境部籲清理環境防登革熱

2024/11/16 12:30
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（中央社記者吳欣紜台北16日電）颱風天兔今天上午11時減弱為熱帶性低氣壓，環境部今天提醒，風雨後環境積水可能成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，呼籲民眾把握防治黃金時期，儘速清理環境，落實巡倒清刷。

根據交通部中央氣象署觀測，颱風天兔今天上午11時已經減弱為熱帶性低氣壓，氣象署上午11時30分解除海上及陸上颱風警報。

環境部今天發布新聞稿提醒，風雨過後，環境積水問題隨之而來，容易成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，請民眾務必迅速清理環境，減少病媒蚊滋生，避免登革熱疫情。

環境部表示，民眾應落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」，包含仔細檢查住家內外及周圍容易積水的物品與地方，包括花瓶、盆栽底盤、廢輪胎、冷氣水盤、天溝、帆布及地下室積水處等，不要忽略隱藏的積水源，如樹洞、旗座空洞及管線孔洞。

另外，也應清理所有容器內的積水，保持乾燥，將不需要的廢棄物應妥善丟棄或聯絡當地清潔隊協助處理，並將無法使用或不需要的物品分類處理，刷洗剩餘的容器以清除斑蚊蟲卵，後續妥善整理或倒置防止再次積水。

環境部強調，登革熱防疫如同作戰，除了個人清理環境，社區住戶也需共同參與防疫工作，颱風過後的一週是防治登革熱的黃金時期，請大家通力合作，清除孳生源，杜絕病媒蚊滋生，保護自己與家人的健康。（編輯：李亨山）1131116

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