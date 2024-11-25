高雄增1例本土登革熱 5旬男3度跑急診才確診

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（中央社記者曾以寧台北25日電）疾管署今天表示，高雄市增1例本土登革熱，50多歲男子21日起連日發燒，3度跑急診才確診登革熱，個案潛伏期間無北部風險區活動史，感染源待釐清，初步採檢24名接觸者皆陰性。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞接受中央社記者採訪說明，個案為居住高雄市苓雅區的50多歲男性，症狀表現不典型，21日、22日接連因發燒到急診就醫，但症狀未改善，24日又出現腹瀉、腹痛再到急診，經通報及採檢送驗後確診，檢出登革病毒第2型，為入秋後高雄市首例本土登革熱。

羅一鈞說明，個案潛伏期無國外旅遊史，也無北部中和新店群聚相關風險地區足跡，主要活動地點為高雄市苓雅區居住地及台南市北區工作地，初步研判為本土病例，感染源仍待釐清，將進一步進行病毒基因定序，以釐清和北部本土登革熱第2型群聚是否有關。

羅一鈞表示，初步疫調密切接觸者有同住接觸者3人、社區接觸者21人，目前皆無症狀，篩檢皆為陰性。目前南部氣溫還是偏熱，適合病媒蚊生長，個案住宅周圍也有查獲不少孑孓陽性的容器，表示傳播風險仍高，提醒南部民眾注意防範登革熱。

疾管署說明，為主動找出隱藏個案，衛生單位已於社區擴大採檢；衛生單位也已規劃相關防治措施，針對確診個案居住地及工作地周邊進行緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查及孳生源清除，並針對個案及接觸者進行衛教宣導，呼籲民眾配合相關防治措施，防範疫情擴散。

疾管署統計，今年截至11月24日累計250例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計86例，病例分布新北市75例、台北市5例、高雄市3例、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣各1例；其中新北市中和新店群聚目前病例累計82例，已連續16日無研判新增病例，群聚疫情預計監測至12月6日。（編輯：管中維）1131125