台南第23例登革熱境外移入 男赴印尼結婚返台確診

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市衛生局今天公布台南市出現第23例登革熱境外移入病例，病患是到印尼結婚的男子，在印尼期間發病，返國後身體出疹就醫，昨天確診。

南市府衛生局今天指出，台南市第23例登革熱境外移入病例是家住大內區石城里的40多歲男子，11月3日至13日間到印尼結婚，但10日已出現發燒及關節痛等症狀。

這名病患13日晚間9時從桃園機場入境，搭乘10時客運回到台南市，且在善化區親戚家夜宿，15日因身體出疹就醫返家休養，醫院快篩陽性通報，昨天確診。

衛生局表示，病患病毒血症期是11月9日至15日，防疫團隊已完成大內區及善化區居住地環境孳生源清除及周邊50公尺病媒蚊密度調查、衛教宣導、緊急化學防治作業。

衛生福利部疾病管制署資料顯示，今年東南亞及南美登革熱疫情嚴峻，截至昨天，國內累計243例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、菲律賓、泰國及馬來西亞；另南美國家以巴西、阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞為主。（編輯：郭諭儒）1131127