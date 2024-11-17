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研究：全球1/5登革熱病例與氣候變遷有關

2024/11/17 09:41
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（中央社巴黎16日綜合外電報導）美國研究人員今年全球破紀錄的登革熱病例中，有近1/5與氣候變遷有關。 研究人員欲藉此闡明氣溫上升是如何推升疾病的傳播。

全球暖化如何影響人體健康，諸如導致疫情爆發或傳播疾病，兩者之間關聯的研究仍是個新領域。

史丹佛大學（Stanford University）傳染病生態學者摩迪凱（Erin Mordecai）告訴法新社說：「登革熱對氣候非常敏感，因此十分適合當做第一個聚焦研究的疾病。」

登革熱通常僅限於熱帶和亞熱帶地區，但氣溫上升導致帶有登革病毒的病媒蚊入侵新領域。

在這項尚未經過同儕審查的最新研究中，美國研究小組在21個亞洲與美洲國家中，針對氣溫升高與感染登革熱之間的關聯性進行研究。

這項研究預印本的資深撰稿人摩迪凱表示，平均而言，全球目前登革熱病例當中，約19%「歸因於已經發生的氣候暖化」。

摩迪凱說，攝氏20度至29度是傳播登革熱的理想溫度區間。

研究人員發現，秘魯、墨西哥、玻利維亞和巴西的高海拔地區的氣溫若升至上述範圍，未來25年的登革熱病例升幅可能多達200%。

這項分析報告估計，受全球升溫影響未來25年登革熱病例恐翻倍的地區，目前有至少2.57億人居住其中。

摩迪凱說，這種危險只是「各位應關切氣候變遷的另一個原因」。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，今年截至9月，全球記錄到的登革熱病例達1270多萬例，幾乎是2023年登記病例的兩倍。

但她說，在病例「嚴重少報」情況下，意味著實際病例可能直逼1億件。

這項研究在紐奧良（New Orleans）舉行的美國熱帶醫學及衛生學會（American Society of Tropical Medicine and Hygiene）年會上發表。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131117

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