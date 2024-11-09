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新北新增1例登革熱 累計75例、衛生局籲清孳生蚊

2024/11/9 18:43（11/10 09:37 更新）
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新北市衛生局9日公布新增1例本土登革熱病例，新北累計達75例。市府持續呼籲民眾落實巡查，確實清除積水容器等孳生源以防治登革熱疫情蔓延。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月9日
新北市衛生局9日公布新增1例本土登革熱病例，新北累計達75例。市府持續呼籲民眾落實巡查，確實清除積水容器等孳生源以防治登革熱疫情蔓延。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月9日
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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市府衛生局傍晚表示，新增1例本土登革熱病例，為永和區男子，累計75例。新增案例活動範圍並未在高風險區，連續零星案例顯示，病媒蚊有透過隱形傳播者向外擴散之虞。

衛生局傍晚發新聞稿表示，今天新增病例為住在永和區的58歲男子，11月5日出現症狀，就醫通報送驗後確診，已康復。

疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪表示，疫調顯示，個案潛伏期間主要於居住地的永和區及新店區活動，不過，其新店區的活動範圍，並未接近高風險區，將病毒基因定序釐清可能感染源。

王美華說，截至目前，新北累計75例本土登革熱病例。醫院與診所的警覺通報都持續送驗，仍有不少感染個案通報確診之虞。

她說，連日來的零星個案顯示，有個案並未在新北市的中和區、新店區高風險管制區活動，但仍感染，疑為遭隱形感染者傳播後罹病。

王美華說，若在登革熱高風險區被叮咬，成為無症狀或潛伏的隱形感染者移動，只要周遭環境有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人，成為零星感染個案。確實清除孳生蚊才是防治登革熱的根源。（編輯：張銘坤）1131109

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