流感、新冠疫苗不只防重症 疾管署：可降中風機率

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（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是世界中風日，亞東醫院中風中心主任唐志威表示，感染流感、COVID-19都可能增加心血管負擔、導致血管硬化加速，增加腦中風風險，研究指出接種疫苗可降低2成中風機率。

唐志威受邀出席衛生福利部疾病管制署例行疫報指出，預防腦中風發生，高血壓、高血脂、高血糖「三高」患者除了要控制自身慢性疾病，也要注意秋冬一旦感染流感或COVID-19（2019冠狀病毒疾病），可能造成嚴重全身性發炎反應，導致血管硬化加速，就可能發生血管栓塞，造成中風。

唐志威說明，加拿大大型研究顯示，打流感疫苗可降低22.5%中風機率，也可降低心血管疾病機率；英國大型研究也顯示，打COVID-19疫苗可降低20%到27%中風和其他動脈栓塞疾病機率，也可降低靜脈栓塞疾病發生。

中風患者可不可以打疫苗，唐志威指出，流感、COVID-19疫苗可以預防中風過的患者復發，但若是腦靜脈栓塞等特殊中風情況，就須諮詢醫師專業意見；剛發生中風者，因容易有急性變化，也不建議這個時候接種，但是中風發生1、2週後，若病況穩定就可以接種。

疾管署表示，2024年在「美國醫學會雜誌」（JAMA）發表的統合性分析也顯示，接種流感疫苗者相較於未接種者，罹患心血管疾病的風險降低約34%。此外，根據台灣心臟學會2023年發布的最新指南，對於曾患有冠狀動脈疾病或有相關風險因子的患者，接種流感疫苗可降低18%的心血管疾病相關死亡率。

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「左流右新」疫苗接種狀況，疾管署發言人羅一鈞指出，截至28日，公費流感疫苗接種數約349.8萬人次，與去年同期落差持續縮小，且今年採購643萬劑接種量已經施打過半；COVID-19疫苗則持續高於去年，已累計接種72.3萬人次，為去年同期2.1倍。

至於全國接種情形，羅一鈞指出，流感疫苗65歲以上長者接種率為30.7%，學齡前幼兒為34.1%。各地區則以都會區接種狀況較差，尤其雙北、桃竹苗一帶打氣較弱，推測可能是國光疫苗變色事件影響民眾對疫苗信心。不過針對發現國光疫苗變色的基隆市，學齡前幼兒流感疫苗打氣反而是全國冠軍，接種率達51.4%。（編輯：管中維）1131029

（疾管署提供）

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