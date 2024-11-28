疾管署職場霸凌案成立 組長記過調職、羅一鈞代理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北28日電）衛福部疾管署長莊人祥今天表示，經調查，整備組黃姓組長職場霸凌成立，將調離主管職及原單位並記過2次；組長職位由副署長羅一鈞代理，將提供相關人員心理諮商服務。

近日網友在社群軟體Threads爆料，疾管署整備組長個性缺乏耐心，甚至經常對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵。疾管署上週成立專案小組，包含2名署內委員及2名具法律或心理諮商專長的外部專家，並預告今天公布調查結果。

莊人祥今天說明調查結果，針對整備組人員進行問卷調查，共發放46份匿名問卷，包含現職共35人、已調離11人填答，並進一步訪問15人，包括黃姓組長本人、非主管人員9人（其中1人已經調離機關）等，在昨天完成調查。

莊人祥指出，調查結果在今天提到疾管署安全及衛生防護小組審議，委員認為職場霸凌事件成立，並在下午召開考績會，會中決議依「公務人員考績法」記過2次，將黃姓組長調離主管職務，且為了避免負面影響加劇，也會調離原單位的工作場域。

莊人祥說，因為這次事件造成署內人員承受身心壓力，在此代表致歉，會深切檢討反省，避免後續相關霸凌事件再度發生。他也請大家相信，不會做出不利於申訴人的舉動，會開放透明處理相關事件。

至於整備組長職位，莊人祥說明，由羅一鈞暫代，畢竟整備組人員經歷後身心受創，也擔心秋後算帳，盼藉此重建信心與熱忱，並將主動提供心理諮商服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

改進措施方面，莊人祥表示，將比照外部委員建議進行，加強宣導如何應對、自我保護、證據保全及職場霸凌涉及相關法令，反對任何職場霸凌行為，深切記取教訓，落實各項防治措施；加強辦理職場霸凌等相關教育課程，以及宣導申訴管道，並確保暢通。

羅一鈞說明，經調查發現，確實網路上所爆料的咆哮、摔公文，都屬實。署內既有申訴管道會讓人員不敢具名呈報，相關處理可能有需要改進的部分，衛福部也已積極研議改進各司署申訴機制，更加保護申訴人、縮短調查時間與時效等，會統一精進改進措施。（編輯：管中維）1131128