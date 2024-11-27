擴大肺炎鏈球菌疫苗滿週年 疾管署提醒要再打1劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北27日電）疾管署自去年11月27日起擴大提供所有65歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗。疾管署今天提醒，今年肺炎鏈球菌感染症病例數為5年同期新高，接種13價疫苗滿1年者務必再接種23價疫苗。

衛生福利部疾病管制署去年10月起分3階段提供65歲以上長者，公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。並自去年11月27日起擴大到13價或23價疫苗者，可公費接種1劑13價；間隔至少1年後再公費接種1劑23價疫苗。

疾管署發言人羅一鈞今天接受媒體採訪表示，自擴大接種至今，間隔已滿1年，估計至今年12月底約有34.9萬人會陸續符合接種，提醒符合資格民眾踴躍接種23價疫苗（PPV23），以完整免疫保護力，使健康保護效益最大化。

疾管署表示，肺炎已躍居國內十大死因第3位，其中肺炎鏈球菌是肺炎常見致病菌，65歲以上長者更是重症死亡高風險群。研究顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。

疾管署指出，監測資料顯示，國內今年截至11月25日累計268例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，病例數為5年（2020年以來）同期新高，其中32例死亡，病例中以65歲以上民眾占39%、男性占62%為多。因肺炎鏈球菌感染對長者健康影響甚鉅，因此，呼籲還未接種過疫苗長者，請儘快前往接種。

疾管署提醒，以前已接種過23價疫苗者，也別忘記還要再打1劑13價疫苗，才完整免疫保護力，提供較長免疫保護力，有效減少疾病發生風險及負擔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%，預防勝於治療，請符合民眾儘速安排接種，減少疾病威脅，接種院所資訊可至各縣市官網查詢。

疾管署強調，65歲以上民眾如為高風險對象，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者、機構住民及洗腎患者，接種13價疫苗後間隔8週即可接種23價疫苗，以及早獲取免疫保護力。（編輯：李亨山）1131127