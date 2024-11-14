肺阻塞有高死亡等4風險 醫：復健、打疫苗都重要

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（中央社記者曾以寧台北14日電）台灣胸腔暨重症加護醫學會今天發布肺阻塞病人風險暨照護普查報告，醫師指出，肺阻塞病人有高死亡率、高住院率、高惡化率、高共病率等4風險，戒菸、肺復健、營養和打疫苗在照護上都很重要。

根據衛福部統計，112年慢性下呼吸道疾病為國人10大死因第9名，其中就包含慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱：肺阻塞）。每年11月20日是「世界肺阻塞日」，台灣胸腔暨重症加護醫學會今天召開記者會，發布全台北、中、南、東共12家醫院，調查1051名肺阻塞病人的風險暨照護普查報告。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務組委員柯信國說明，吸菸、二手菸或空氣污染等物質進入呼吸道後，造成氣管、肺泡慢性發炎，久而久之造成慢性支氣管炎或肺氣腫，甚至演變成慢性阻塞性肺病。患者常見症狀為痰、悶、咳、喘，容易遭到忽視，但急性發作時，甚至有患者夜咳不止無法呼吸，住進加護病房。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說，肺阻塞病人面臨高死亡率、高住院率、高惡化率、高共病率「4高」危機。因此進行調查，結果顯示，有肺阻塞惡化史及明顯呼吸道症狀、頻繁咳痰、心血管共病等高風險因子者，再發生惡化（包含須處方口服類固醇、抗生素以及住院急診）機率為其他病患9倍。

柯信國說，調查發現，從未吸菸相較已戒菸、持續吸菸的肺阻塞病人，惡化風險下降29%；接種流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、肺炎鏈球菌等呼吸道傳染病疫苗者，比未接種者，中重度惡化風險降低13%。因此醫學會提出，肺阻塞照護介入有戒菸、肺復健、營養評估、疫苗施打、藥物治療5大關鍵。

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不過柯信國也指出，肺阻塞病人因全身長期慢性發炎，有近1/4有過瘦問題，且常見有心血管共病，需要營養評估以維持活動力，但因沒有健保給付，執行率僅4%。

另一方面，肺復健可依照患者病情用儀器介入、或進行呼吸肌力訓練，周昆達說，這有助肺阻塞患者在已經變差的肺功能下，維持一定生活品質，更可助中重度惡化風險下降34%。但就算肺復健有健保給付，執行率仍僅2成，推測與戒菸難推一樣，是生活習慣難改的原因造成。（編輯：陳政偉）1131114