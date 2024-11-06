COVID-19留抗藥性細菌、免疫負債 醫籲打疫苗對抗

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（中央社記者曾以寧、陳婕翎台北6日電）百年大疫COVID-19期間，重症用抗生素、防疫措施加嚴，留下細菌抗藥性、免疫負債等問題，醫師提醒，接種流感、COVID-19和肺炎鏈球菌等疫苗，有助減少細菌傳播。

抗生素抗藥性超級細菌是一場無聲的大流行，台灣感染症醫學會理事長張峰義今天在衛教記者會上表示，COVID-19疫情期間，由於重症患者抗生素使用頻率顯著增加，全球抗藥性細菌比例大幅上升。台灣醫療照護相關感染病例中抗藥性細菌比例自2015年至2024年第1季呈上升趨勢，部分細菌抗藥性超過7成。

張峰義說，抗生素抗藥性問題不再只是醫療專業人士的責任，需要全體社會共同參與的全民危機。面對即將來臨的秋冬呼吸道病毒高峰期及抗藥性超級細菌的威脅，呼籲民眾定期接種COVID-19和流感等秋冬疫苗，減少細菌趁呼吸道遭病毒感染趁虛而入的機會，避免不當使用抗生素，減少抗藥性細菌的傳播。

除了抗藥性問題，張峰義說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，還因防疫措施留下了免疫負債，今年侵襲性肺炎鏈球菌感染症病例已達244例，創下近5年新高；且肺炎鏈球菌正是病毒性感染後，最常造成合併性或續發性感染的細菌性病原。

肺炎是老年人的殺手兼朋友，盛行率與死亡率都隨年齡上升，慢性疾病患者也是高風險族群。台灣胸腔暨重症加護醫學會重症醫學委員會召集人陽光耀說，肺炎盛行率與發生率會從65歲以上急遽上升；且60歲以上患有3種慢性疾病者感染肺炎的風險，高達同齡健康成人的4.6倍。

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「台灣疫苗政策是在亞洲領先地位，但可惜接種率很低」，台灣疫苗推動協會理事長、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，肺炎鏈球菌疫苗可分為結合型（PCV）及多醣體（PPV）2種，前者保護效果較長，後者涵蓋血清型較多，接種2劑保護效果佳。

李秉穎說，結合型疫苗相當昂貴，連外國保險公司都受不了，國內政府則難得開放65歲以上長者公費接種各1劑，但65歲以上長者完整接種率不到18%，令人感到扼腕；網路調查更發現，65到75歲民眾有6成不認為自己是高風險族群，45歲到75歲族群更有3成完全不知有公費疫苗可打，因此提醒民眾注意。（編輯：陳政偉）1131106