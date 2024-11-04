致命超級細菌攻防戰 健保署投入2.25億感染控制提升

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）抗生素抗藥性是無聲的大流行，專家預估全球在2050年每3秒將有1人死於抗藥性細菌感染，致命超級細菌攻防戰，產官學聯手迎擊危機，健保署更投入新台幣2.25億元感染控制提升。

響應每年11月的「世界抗生素認知週」，三軍總醫院攜手衛生福利部疾病管制署、醫療品質策進會、台灣感染症醫學會及台灣感染管制學會，共同舉辦「抗生素衛教巴士」展覽，期望透過活動提升全民對抗生素正確使用的認知，喚起對抗藥性問題的警覺。

疾管署長莊人祥今天在三軍總醫院抗生素認知週記者會表示，抗生素是治療細菌感染的最強武器，但抗生素濫用問題嚴重，世界衛生組織（WHO）已將抗藥性列為全球性的醫療緊急危機。根據研究，若抗藥性細菌持續蔓延，全球在2050年每3秒將有1人因感染超級細菌死亡。

台灣感染症醫學會理事長張峰義說，加護病房重症患者感染抗藥性細菌需使用第2、3線藥物，甚至面臨無藥可用困境，最終死亡；雖5歲以下兒童因抗藥性細菌感染死亡率下降50%，70歲以上老年人死亡率卻上升80%，隨著台灣將進入超高齡社會，長輩與長照機構抗藥性問題恐更加嚴峻。

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張峰義指出，門診開出抗生素占總體抗生素使用量的8成到9成，與患者對抗生素的期待、臨床醫生診療壓力及工作量有關。今年健保署投入2.25億元啟動補助計畫，以醫療機構獎勵機制，改善抗生素使用和感染控制，減少不必要的抗生素使用，期望降低抗藥性細菌的比例。

「抗藥性細菌的防範，沒有人能置身事外。」三軍總醫院院長洪乙仁說，這次「抗生素衛教巴士」展覽以「對抗抗藥性，你我有責，快上車」為主題，透過衛教展板、互動小遊戲及影片播放，帶大眾深入了解正確使用抗生素的重要性及抗藥性危機的嚴重性，盼遠離無藥可用的未來。（編輯：張雅淨）1131104