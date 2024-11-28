海科館員工再爆：館長陳素芬常打電話罵承辦人

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）海洋科技博物館館長陳素芬疑職場霸凌，遭教育部調任非主管，海科館員工今天再爆料，陳素芬經常在員工下班或休假時，打電話飆罵承辦人，許多專業人員被罵到離職，離職率很高。

對於員工批評，記者去電陳素芬未接電話，發稿前暫無法取得回應。

員工表示，陳素芬前一職務擔任基隆市政府教育處長，或許在時任市長林右昌監督下不敢造次，而國立海科館位於基隆市八斗子，陳素芬恐認為「天高皇帝遠」，作風強勢根本就是「威權暴政」。

員工指出，員工即使在休假或下班回到家也不得閒，因為陳素芬經常來電交辦工作，動輒飆罵承辦人，造成大家心理莫大壓力，有員工被罵到前往醫院身心科就診，專業人員能調的都調走了，無法調職只好離職，員工離職率很高。

對於陳素芬調任非主管職務，員工說，前海科館館長吳俊仁卸任時，不少員工不捨哭到不成人樣，而這次陳素芬調任非主管職務，許多員工都「樂觀其成」，多數員工認真做事，多年來承受陳素芬言語霸凌，總是自我催眠，希望能盡快達到績效，好讓陳素芬早點升官，員工才得以脫離苦海。

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員工表示，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署員工疑遭職場霸凌輕生，不禁令人感嘆，這就是公務體系大環境長年累積的「常態」，下屬只能默默忍受霸凌不敢吭聲。

另有員工認為，陳素芬非常優秀，做事更是認真，但在情緒管理可能出現問題，無論未來何人接任館長，大家仍會持續認真、積極和努力做好每件事，也不會鬆懈，更期盼職場友善環境能真正落實在每個工作場域。（編輯：李錫璋）1131128

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