衛福部6人涉職場霸凌懲處估2週內出爐 2人情節重大先調職

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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北29日電）衛福部涉職場霸凌案如滾雪球，衛福部次長呂建德今天說明，已行政調查司長、副署長等共6人，相關懲處預計2週內出爐，最新接獲媒體爆料1案將另案調查。

衛生福利部陸續被點名衛福部主秘暨社會保險司劉姓司長、健保署陳姓副署長（前心健司長）及社工司蘇姓司長等人有職場霸凌嫌疑。衛福部長邱泰源日前指示次長呂建德主持並成立調查小組，盡力在1週內、11月29日公布初步調查結果。

呂建德今天出面說明，目前已行政調查3名司長、副署長等共6人，最快2週內會有相關懲處結果。其中，有關社保司劉姓司長、保護服務司林姓簡任視察，各因問卷調查與訪談內容分歧、涉及霸凌情節重大且有具體事證等原因，為求調查審慎公正進行，同時避免調查過程中訪談對象心生畏懼，均要求即日起調離現職。

呂建德說，至於健保署陳姓副署長方面，尚無足夠可證實霸凌行為的證據，但疑似有非本人批閱公文行為不當之事，將進一步深入調查；社工司蘇姓司長同樣暫時沒有具體事證可證實霸凌行為，仍有待調查，針對所涉情緒管理問題將再檢討。

調查過程衍伸案外案，呂建德指出，訪談時發現社工司王姓簡任官疑涉霸凌情事，將立案查辦，還有國會組張姓組長遭投訴，因問卷與訪談涉及行為並不具體，須進一步調查。

若涉案者本身具主管職，考慮到調查可能使員工心生恐懼，擔心秋後算帳，已要求當事人請假靜候調查。呂建德說，共3名官員請假，包括社保司劉姓司長、社工司蘇姓司長、健保署陳姓副署長等人。

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對於CNEWS匯流新聞網今天報導，有衛福部員工匿名爆料衛福部長照司司長祝健芳疑似職場霸凌，不僅申請加班費被拒、被迫打假卡，還被強迫做深蹲，導致長照司離職率「高得嚇人」。呂建德說，還沒有接到相關爆料，會再了解詳細情況，如再有司署長層級以上人員涉及職場霸凌，將比照這次專案小組規格查處。

衛福部人事處處長李玉惠強調，調查採取量化問卷、質化訪談同步進行，問卷透過電子信箱發放，只要是衛福部機關網域範圍，即便已調離現職也會透過管道聯繫；目前實體訪談約12人。（編輯：陳政偉）1131129