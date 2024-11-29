衛福部霸凌案 部長公開信喊話、啟動2週心理急救

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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北29日電）衛生福利部發生多起涉職場霸凌案，部長邱泰源今天透過公開信向部內員工喊話，並宣布12月2日至15日期間啟動心理急救機制，提供「個別諮商」及「團體諮商」線上資源。

衛生福利部陸續被爆料指稱多名官員涉職場霸凌，次長呂建德22日臨危受命組成專案調查小組，今天出面說明初步調查結果，共約談司長、副署長在內總計6人，其中2人即起調離現職，同時有3名具主管職者被要求請假靜候調查，相關懲處預計2週內出爐。

疑似職場霸凌案如滾雪球般越滾越大，呂建德在說明記者會後秀出邱泰源給部內員工的公開信。信中表示，「近日公部門職場事件，風波中亦有許多夥伴感覺焦慮，或是對信任和關係產生懷疑，這也讓我們有機會重新檢視職場文化合宜性，也希望讓負面感受能夠獲得正向回應。」

信中強調，將秉持毋枉毋縱精神，此時也需要共同面對與療傷，將挑戰轉化為改進與成長，也是重建友誼、更有活力的職場契機，除部內投訴管道外，自下週起啟動為期2週的心理急救機制，將在12月2日到15日期間，提供「個別諮商」 及「團體諮商」線上資源，訊息將於內網公告。

信中最後重申，衛福部珍視每名人員，對職場霸凌零容忍，建立安全友善的職場環境是最大責任。

在這封公開信上簽名的包括邱泰源及3名次長林靜儀、呂建德、周志浩。

呂建德在記者會中表示，這次事件需要回想過去不好經歷，因此啟動員工協助方案，另外也將提供主管檢核表，確認自己的行為是否適當，主管務必深切檢視言行，己所不欲、勿施於人，務必善待下屬，相信員工也會給予回應，共同打造友善職場環境。（編輯：管中維）1131129