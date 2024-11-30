衝長照人力資源 衛福部新南向專班首屆22人

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）長照3.0擬納入保險制度。衛福部次長呂建德今天說，改採保險制前，長照資源要先布建好，已與輔英科大合作試辦新南向住宿式長照國際專班，首屆招收22名學生，目前合作機構27家。

台灣正邁入超高齡社會，長照議題浮上檯面，衛生福利部次長呂建德昨天在中華民國家庭照顧者關懷總會論壇中演講，談到政府預計明年提出長照3.0政策時，拋出以保險照顧重度失能等研議方向。

呂建德今天下午出席第28屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮，並在會後接受媒體聯訪時再次回應相關議題。他強調，在改成保險制之前，要先確保長照資源布建完整，比方說德國、韓國等採長照保險制的國家，都面臨資源不均問題。

他以健保為例指出，健保在1995年開辦前，花了10年時間布建醫療網，尤其是偏鄉醫療缺乏地區，就是為了避免民眾有保險卻買不到服務，而現在長照資源還在布建階段，等到資源完整，「保險制度就會水到渠成」。

長照人力不足是資源布建的阻礙之一，呂建德說，除提高本籍勞工薪資，並設法培養多元人力，目前長期照顧司已與輔英科大合作，本學期起招收越南籍學生來台就讀長照「二技」，完成2年學業後，至簽約機構服務，薪資遠高於基本工資，且在台灣待滿一段時間，還有望取得永久居留權。

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長照司副司長吳希文補充，衛福部推動住宿式長照機構與產學合作國際專班攬才留任試辦計畫，主要是為了因應住宿式長期照顧機構資源布建及用人需求，結合教育部推動的新南向產學合作國際專班機制。

吳希文表示，首屆在今年9月已招收22名越南籍學生，學雜費及生活補助費、實習津貼由衛福部與27家合作機構均攤，依合作機構應提供畢業生畢業後留台成為正式員工工作機會，並應以勞動部中階技術人力計畫聘僱，及每月薪資新台幣2萬9000元起，並應至少聘僱該名畢業生3年以上。（編輯：陳政偉）1131130