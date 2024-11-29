保險照顧重度失能？長照司：財源未排除任何可能

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（中央社記者曾以寧台北29日電）政府預計明年提出長照3.0。衛福部長照司今天表示，預估至今年底長照基金餘額尚有約新台幣1808億元，足以支應長照業務；至於是否以保險照顧重度失能者，未排除任何可能性。

長照2.0政策自2017年上路，長照基金以「四稅一捐」為財源，包含遺產稅、贈與稅、菸稅、房地合一稅等為長照基金來源主力。

衛生福利部次長呂建德今天談長照3.0時，提及構想以保險支應重度失能照顧需求，與現行稅收制雙軌並行。不過他稍晚接受媒體採訪時，強調「只是評估一切可行方案」。

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文接受媒體採訪說明，長照財源制度多元，衛福部未排除任一可能性；不過考量現階段長照服務仍屬於布建資源及提升服務量能階段，以指定稅收為財源，可使財源可視需求做調整。

吳希文說明，目前每年各項稅收挹注於長照基金的數額，均超出推估，長照未出現財源不足之狀況，且長照基金的餘額可保留至次年度使用。統計至113年10月長照基金收入約新台幣1127億元，扣除113年支出預算828億元，預估113年底長照基金餘額尚有約1808億元，足以支應長照業務執行。

吳希文表示，保險制亦存在政府財務負擔、資源布建是否足夠、繳費年齡如何設定、費率調整不易、給付量能與方式及社會各界是否具共識等問題，因此將持續收集各界意見。

台灣社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏接受媒體電訪表示，從前總統蔡英文推動長照2.0以來，保險一直不是政府選項，但自己過去就一直認為，從人口成長速度與支出面來看，保險是一定要考慮的選項，但上路時間點、規模、給付制度都務必從長計議。

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黎世宏指出，目前長期照顧服務申請及給付辦法，並未納入例如住宿型機構使用者，導致使用住宿型機構者每年僅能獲得每年新台幣12萬元補助，就算總統賴清德如政見承諾提升到18萬元，仍與在家接受照顧者每年可以拿到的約30萬元補助有落差，若推保險制，盼讓兩者趨於平等。

外界擔心保險制是否也將如健保，最終仰賴政府挹注。黎世宏認為，「這個問題在全世界都是必然」，以日本為例，當初也認為財源充足，但最後也只能持續從消費稅稅金挹注；台灣隨老年人口增加，使用者也會越來越多，保費費率只能越來越高，怎麼精算、如何幫助大眾建立使用者付費的概念，都需要從長計議。（編輯：陳政偉）1131129