獲身障楷模金鷹獎 張育瑄向世界喊話：人生而平等

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）「調適是別人的功課，不是我的。」臉上頂著無法忽視血管瘤，張育瑄說自己只是臉上多了一坨肉，不是什麼生命鬥士，每個人臉都是獨一無二，他想告訴全世界：「人生而平等」。

人群中很難不注意到張育瑄，巨大血管瘤占據他左半臉，衛生福利部今天舉辦第28屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮上，他穿西裝邊和旁人寒暄，相當氣定神閒，但他其實一度婉拒接受表揚。

見記者露出詫異眼神，張育瑄娓娓道來心路歷程。他說，每次看到文宣上寫著「生命鬥士」，都會覺得「怪怪的」，彷彿身障者人生只能不斷克服逆境。他不想當什麼勵志教材，後來是陽光基金會鼓勵他剛好可以趁機宣傳「臉部平權」，所以他希望藉這個機會告訴大家，每個人的臉都是獨一無二，「我們在這個世界上都是平等的。」

張育瑄也曾遇到有人看到他的臉露出驚訝，甚至嚇到後退一步的激烈反應，回想這些過往時，他只是聳了聳肩笑說，「調適是別人的功課，不是我的。」就像他很喜歡動畫獅子王歌曲Hakuna Matata，意思是不要去擔心無法控制的事情，只要內心堅定，勇往直前，也就沒有事情能限制自己。

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每年12月3日是國際身心障礙者日，衛福部趕在前夕舉辦「第28屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮」，由衛福部政務次長呂建德親自向10名得獎者表達衷心敬佩及祝福，並致贈最高榮譽的金鷹獎章與獎座。

呂建德致詞說，每1名得獎者都是生命的主人，在各行各業寫下最精彩人生，衛福部盡全力提出各式方案，將在5年內投入超過480億元經費，減輕所有身心障礙者家庭照護者的負擔，只要環境提供平等機會，身障者就可以像金鷹一樣翱翔，追求夢想。（編輯：陳政偉）1131130