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國發會多名員工發千字文控霸凌 涉案處長拔主管職
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國發會多名員工發千字文控霸凌 涉案處長拔主管職

2024/11/29 21:36（11/29 22:03 更新）
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圖為國發會大樓外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者蘇思云台北29日電）媒體報導，多名人員指控國發會綜合規劃處長有霸凌情事，國發會今天表示，經調查小組確認，綜合規劃處長確有構成職場霸凌，建議調離現職，今天經職場霸凌申訴評議會確認，決議將處長降調非主管職。

媒體報導，多名國發會綜合規劃處現職和離職員工共同發表「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」的千字文，指控該處長作風高壓、情緒起伏不定、刁難請假等，導致綜規處流動率相當高。國發會日前表示，1週內完成調查。

國發會今天晚間發布新聞稿，媒體報導單位主管涉及職場霸凌一案，雖無明確申訴人，國發會立即組成專案調查小組，小組成員包括3名外聘委員及1名內聘委員，外聘委員來自律師及心理師等不同專業背景，自11月24日開始每天召開調查小組會議，並在今天召開職場霸凌申訴評議會，完成最終調查報告。

國發會說明，專案小組調查期間就該單位現職人員全面進行無具名問卷，了解人員的職場感受及工作壓力，並分次訪談多位現職及已離職人員後，認為處長確有構成職場霸凌的情事，建議調離現職。經職場霸凌申訴評議會確認後，處長將降調非主管職。

國發會強調，已檢視修正「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」，例如每天專人查收申訴管道受理情形、縮短遇案調查時程、明定檢討責任等。

此外，國發會指出，將提供人員心理諮商協助及規劃辦理相關教育訓練，提升各級主管及人員對職場霸凌的正確認識與覺知，並希望透過更完整的機制，營造免受霸凌侵犯的職場環境。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131129

#國發會
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