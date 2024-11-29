台鐵霸凌舊案未處理 台鐵工會要求懲處加害人

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（中央社記者林敬殷、余曉涵台北29日電）勞動部勞發署北分署公務員輕生案後，陸續傳出多起霸凌案，台灣鐵路產業工會日前接獲楊姓員工反映，指控從民國111年起一再遭台鐵人力資源處長吳俊霖職場霸凌，台鐵卻以違法的程序推翻合法的霸凌調查委員會決議，要求交通部懲處吳俊霖，勞動部也應表態。

國營台灣鐵路股份有限公司發布新聞稿表示，兩造當事人申訴及再申訴決定，及依公務人員保障法規定成立申訴處理委員會所做成決議，均予尊重並依規定秉公處理。

台灣鐵路產業工會舉行「台鐵高層霸凌基層還想逃？濫權吃案請交長、勞長表態」記者會。

台鐵工會秘書長朱智宇表示，本案的楊姓被害當事人在任職期間遭到其主管吳俊霖以剝奪學習機會、刁難請假等方式進行職場霸凌，造成當事人身心不堪，多次向台鐵及政府機關申訴。台鐵在第一次接獲申訴後，依照職場霸凌不法侵害通報組成「職場霸凌調查處理委員會」進行調查，所有調查委員會成員都一致承認，已構成職場霸凌。

朱智宇指出，吳俊霖收到調查結果後表達不服，向台鐵提出申訴，台鐵召開「申訴處理委員會」，推翻職場霸凌調查處理委員會決議，以違法的程序推翻合法的決議。

朱智宇表示，台北市勞動局在今年5月進行勞檢，勞動檢查處具體回應指出，台鐵公司已經違反職業安全設施規則，台鐵未依照職場不法侵害指引執行，吳俊霖未依照霸凌調查決議，應以職場霸凌通報程序，而不是透過申訴程序進行。

被害人楊男透過預錄的音檔表示，他從去年6月起申訴吳俊霖對他霸凌，到現在已經一年半，台鐵一開始說會公平公正處理，到後來整個荒腔走板，加上交通部及人事總處消極放任，即使台鐵因職場霸凌案被移送監察院也有恃無恐，當交通部長陳世凱下令一週內辦理完畢後，台鐵順勢草草回應他職場霸凌案不成立，但卻未附上不成立的理由。

他說，這是一件經過調查委員會開會，並透過投票通過成立的霸凌案件，台鐵怎能官官相護，鑽程序跟制度的漏洞，都是因為職場霸凌並未法制化，無法在法律上保護受害人，勞動部如此才枉送一條人命，台鐵又何嘗不是如此。

他指出，當總統賴清德及行政院長卓榮泰為勞動部霸凌案道歉後，台鐵仍為霸凌加害者護航到底，他要請問新上任的勞動部長洪申翰，如何面對受害者，也要問陳世凱，對於台鐵處理及交通部所屬國營事業單位一再爆發職場霸凌案如何公正解決。

對此，台鐵說，如果當事人需調閱11月18日調查處理委員會會議紀錄資料，將可配合提供，另如果當事人對調查處理委員會決議有異議，可依相關規定及程序提申訴及向保訓會提再申訴。

至於未依規定執行預防計畫做成違法決議方面，台鐵表示，已依預防指引辦理檢核紀錄，預防計畫也依勞動部預防指引訂定，有關改善事項針對申覆程序提示，已完成修訂。

台鐵說，成立「申訴處理委員會」是當事人提起申訴，為求妥善周延處理，依公務人員保障法規定組成，經委員會討論做成決議，無違法決議情形。（編輯：蘇志宗）1131129