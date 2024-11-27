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交通部霸凌申訴案18件 陳世凱：有完善體制處理

2024/11/27 11:55
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（中央社記者余曉涵台北27日電）交通部長陳世凱今天指出，根據掌握交通部及所屬單位共有18件職場霸凌申訴案，都有按照相關規定認真辦理，會接好每一個人，員工受到委屈有完善體制來申訴處理。

近期職場霸凌事件頻傳，民主進步黨立委徐富癸表示，交通部及所屬單位也傳出多起霸凌事件，包含台鐵、港務公司投資的高雄土開公司、高雄監理所等，交通部應該要如何檢討？

徐富癸表示，過去長官上對下的管理方式，可能造成員工心靈受創。

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對此，交通部長陳世凱表示，目前有掌握的霸凌案件共18件，交通部本部1件、觀光署3件、公路局4件、民航局2件、港務公司5件、郵政公司2件、台鐵公司1件，都是按照相關規定認真辦理，程序不能延遲，過去輔導都有做，會接好每一個人，所有員工有受到委屈，都有完善體制來申訴。

交通部人事處長陳焜元表示，反霸凌專區一直都有在努力，一直都有在監控，被霸凌者、霸凌者都有一定的處理機制。（編輯：李亨山）1131127

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