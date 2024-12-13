行政院霸凌通報平台上線採具名申訴 權責單位須3天內回報受理情形

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院霸凌通報平台上線，行政院人事總處說，為求勿枉勿縱，及有利後續追蹤列管，申訴人應確實填列聯絡方式及具體事由等。實際登入平台，申訴人需填寫服務機關及單位、職稱、姓名、身分別、電話、email，還有申訴事實及理由。

近日屢傳部會霸凌事件，在行政院長卓榮泰指示下，人事總處今天成立霸凌通報平台。

人事總處透過新聞稿指出，力拚強化職場霸凌防治，除各機關、機構現有的申訴管道外，為了讓公務機關員工能有其他安心申訴途徑，人事總處在人事總處全球資訊網首頁建置職場霸凌案件通報平台，將以保密方式轉請權責機關處理，並由人事總處追蹤列管通報案件後續辦理情形。

人事總處表示，公務機關員工至平台通報案件時，為期勿枉勿縱，請確實填列聯絡方式及具體事由等相關資訊，避免無法轉交權責機關處理，並利後續追蹤列管。

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實際登入霸凌通報平台，申訴人需填入服務機關及單位、職稱、姓名、身分別、電話、email，還有申訴事實及理由（包含欲申訴對象的服務機關單位及職稱，時間、地點，還有相關人事物）。

至於霸凌通報平台運作模式，人事總處昨天說明，平台是在各部會既有申訴管道之外，增加一個多元申訴途徑，由人事總處列管，通報者需具名通報，權責單位必須3天內回報初步受理情形，結案期限則以一個月為限，必要時候也只能延長一個月時間，且無論中央、地方政府公務人員都可利用平台通報，其餘機關單位內的霸凌申訴案，也須送平台列管。（編輯：林淑媛）1131213