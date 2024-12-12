衛福部3簡任咆哮下屬、亂退公文 職場霸凌3案成立處分7人

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北12日電）衛生福利部次長呂建德今天說明部內疑似職場霸凌案調查懲處結果，共3名簡任非主管濫用職權，霸凌案成立，其中保護司林姓簡任視察因情節嚴重，記1大過將移付懲戒。

衛福部爆出多名官員疑涉職場霸凌案件，主持調查小組的呂建德在11月29日公布初步調查結果，今天再度召開記者會說明，共調查8案，包括3名司長、1名副署長、1名國會組主任，以及3名分別為保護司、長照司及社工司的林姓、王姓、王姓簡任非主管；其中1案為訪談過程中衍生案件。

最終調查結果，3名簡任非主管的職場霸凌成立，共7人受處分、3人調離職務，包括未能有效遏止事件發生的主管連帶受處分。

呂建德說明，3名簡任非主管對督導的下屬咆哮、亂退公文等，屬於濫用職權的不合理行為，由外部學者專家依據職場霸凌判斷準則審議認定，這3案職場霸凌成立，分別核予記1大過、1大過、1小過的處分，而2名記大過者已調離現職。

其中，保護司林姓簡任視察大聲斥責下屬，且不合理退公文等情節重大，除了造成下屬無所適從，甚至已經達到影響身心健康的程度，後續將移付懲戒。

此外，呂建德說，保護司張姓司長雖然沒有涉及霸凌案，由於監督管理不周，核予申誡1次。

至於長照司祝姓司長、社保司劉姓司長、社工司蘇姓司長霸凌案不成立，卻各核予1小過、申誡2次、申誡1次的懲處原因，呂建德解釋，長照司祝姓司長在每天的健康操休憩時間，鼓勵員工站起來動一動、並未強迫，可能有人可能迫於職場壓力配合，儘管不構成霸凌，但有處置不當的問題，加上長照司王姓專門委員有霸凌事實卻沒有妥善處理，因此予以懲處。

主任秘書兼社保司劉姓司長遭指控過去於健保署台北業務組長任內，經調查以「不當比喻」要求人員須自我找出問題嚴重性才不會被「他殺」，確實用語及比喻失當，造成人員不必要的壓力，雖然尚未構成職場霸凌要件，經考績會決議，對於工作執行造成不良後果，核予申誡2次、免兼其社保司長主管職。

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社工司內人員疑有霸凌行為，蘇姓司長曾採取部分因應措施，但不足有效制止職場霸凌，應負監督管理不周之責。

呂建德強調，將全面檢討業務成長與人力配置妥適性，爭取合理員額，讓工作負擔得到妥善分配，後續也將強化部內主管自我覺察、同理心、情緒管理能力，針對與不同世代員工正向互動溝通技巧，提供分享課程及教育訓練，盼有助於及時發現管理面或員工身心健康問題，提供適當協助與轉介。（編輯：管中維）1131212