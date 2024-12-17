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人事總處官員遭指羞辱部屬 霸凌確定成立依法議處

2024/12/17 16:41（12/17 16:56 更新）
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行政院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北17日電）有投訴人在網路指出，曾任法務部人事處處長及主計總處人事處長的現任行政院人事總處官員，曾長年言語羞辱部屬、拍桌咆哮，甚至對請喪假人員說「為什麼不趕快燒一燒」。人事總處則回應，經調查後霸凌成立，將依法議處。

有投訴人匿名透過「公務之聲靠北電台」爆料，人事行政總處有名「霸凌慣犯」，她在法務部人事處處長及主計總處人事處長任職期間，經常辱罵部屬，羞辱詞彙層出不窮，也會拍桌咆哮，甚至對請喪假人員說「為什麼不趕快燒一燒」，或是要求請流產假人員「早上處理完，下午可以上班了」等，也有要求部屬準備三餐、幫忙洗碗、修家中水電等情事。

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人事總處下午透過新聞稿表示，對於人事行政總處人員被投訴過去任職其他主管機關人事處處長期間職場霸凌一案，在接獲申訴檢舉後，就基於人事主管機關指揮監督權責，邀請律師、心理諮商師等組成調查小組，調查報告經人事行政總處職場霸凌申訴評議會審議，決議認為職場霸凌事件屬實，霸凌成立。

人事總處指出，後續將依調查結果建議，依公務人員考績法等相關規定議處。（編輯：張若瑤）1131217

#人事行政總處
#行政院人事總處
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