加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

衛福部：霸凌定義恐不符社會通念 將與人事總處討論

2024/12/16 13:50（12/16 13:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛生福利部多名官員涉職場霸凌案，衛福部次長呂建德（左）16日在立法院受訪說明，只要具體指明行為人和具體事證，可以不具名檢舉，都會受理，這次調查是採取這個原則進行，以免造成黑函文化，這也是不樂見的。右為衛福部長邱泰源。中央社記者曾以寧攝 113年12月16日
衛生福利部多名官員涉職場霸凌案，衛福部次長呂建德（左）16日在立法院受訪說明，只要具體指明行為人和具體事證，可以不具名檢舉，都會受理，這次調查是採取這個原則進行，以免造成黑函文化，這也是不樂見的。右為衛福部長邱泰源。中央社記者曾以寧攝 113年12月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北16日電）民進黨立委劉建國今天質疑，衛福部調查涉霸凌案件，多人霸凌不成立卻遭懲處。衛福部次長呂建德說，霸凌定義是參考行政院人事行政總處，可能不符社會通念，將與人事總處討論。

立法院衛環委員會今天邀衛福部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告，並備質詢。劉建國質詢指出，衛福部調查涉霸凌案件，結果其中長照司祝姓司長、社保司劉姓司長、社工司蘇姓司長職場霸凌皆不成立，但分別遭記過與申誡，質疑為什麼霸凌不成立卻仍記過。

呂建德表示，霸凌不成立卻還是記過，是因為行政管理確實有失當、以及有督導不周狀況。其中職場霸凌部分，目前是依據行政院人事總處定義，與相關法律判決，在霸凌認定上，尊重外部委員專業調查。

劉建國指出，勞動部重啟調查中，對職場霸凌定義有3大重點，第1是行為人有職場上優越地位或關係，第2是行為逾越業務上必要且相當範圍，第3是員工有精神上或身體上痛苦，或是工作環境上有惡化，詢問衛福部這幾案調查結果是否都沒有此情況。

呂建德回答：「是的。」但他也說，行政院人事總處對霸凌有幾項重要定義，包含要在職場中上對下以言詞或非言詞方式進行，且必須造成客觀上的「工作敵意環境」，後果則對當事人有心裡貶抑、人格影響；其中重點為有持續性，且要有貶抑情況。

呂建德說，自己也認為長照司長要求伏地挺身等管理作法很不當，但在程序上受限於目前定義「沒有辦法」，仍尊重外部委員獨立調查；至於定義上，確實可能不符合社會通念與民眾想法，他也覺得在界定上對民眾應該有個交代，因此後續會再跟行政院人事總處討論。

民眾黨立委陳昭姿質疑，衛福部稱此次霸凌事件調查報告很用心、高規格，卻遲遲不公開霸凌具體事實、調查情形、如何認定霸凌與否以及調查報告完整內容，她認為是「官官相護、避重就輕」。

呂建德表示，因為此次牽涉到許多人員，其中部分希望不具名、保護隱私，基於尊重、好好保護員工，並未將調查報告公布上網。（編輯：張雅淨）1131216

延伸閱讀
伏地挺身不算霸凌？邱泰源：僅極少數人感到不舒服行政院霸凌通報平台上線採具名申訴 權責單位須3天內回報受理情形勞團籲制定職場霸凌專法 勞動部：開專家會議
呂建德
立委批衛福部霸凌案輕放 曝曾有健保署員工輕生衛福部擬新版兒少替代性照顧政策 納心理資源
劉建國
雲林參加活動 洪申翰：給勞動部基層更多支持電動機車市售比差 彭啓明：運具電動化須再加油
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：