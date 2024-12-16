立委批衛福部霸凌案輕放 曝曾有健保署員工輕生

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（中央社記者曾以寧台北16日電）民眾黨立委陳昭姿今天指出，衛福部劉姓主秘民國109年任健保署台北業務組長時，有員工輕生。衛福部次長呂建德說，該人員多年前已接受治療，不樂見憾事、也不樂見遭刻意操作。

衛生福利部日前公布職場霸凌結果，兼任社保司長的劉姓主秘過去於健保署台北業務組長任內，以「不當比喻」要求人員須自我找出問題嚴重性才不會被「他殺」，用語及比喻失當，造成人員不必要壓力，雖然尚未構成職場霸凌，但經考績會決議，對於工作執行造成不良後果，核予申誡2次、免兼其社保司長主管職。

立法院衛環委員會今天邀衛福部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告，並備質詢。台灣民眾黨立委陳昭姿在質詢中指出，劉姓主秘的高壓領導恐導致與勞動部相同的悲劇。

陳昭姿說，收到民眾陳情書表示，劉在109年3月接掌健保署台北業務組長，該組1名基督徒紀姓員工同年6月在家自殺身亡，但調查結論卻是紀姓員工因憂鬱症而自殺身亡、與主管管教無關。而同科室有5、6名員工要求心理輔導，卻是由劉與其心腹一起處理。

陳昭姿說，陳情書並指出，共有2名科長因為受不了劉的「長官領導風格」，自願降調為非主管；另有1名專委、3名科長被逼退休，另1名目前仍在署內的資訊人員只能以會議名義逃離工作場所；此外還有人員退休後，再聽到任何關於劉的消息，手仍然會顫抖。

呂建德說，這名人員多年前就已接受治療，發生憾事大家都不樂見，但也不樂見有心人士刻意操作這種不幸事件，否則對家屬、員工都可能造成二次傷害。

陳昭姿指出，因劉兼任主任秘書，有衛福部人員擔心她雖然現在暫時請假，但若恢復職位，能否看到完整調查報告、秋後算帳。

國民黨立委蘇清泉質詢表示，收到衛福部人員陳情，擔心劉恢復主秘職後，會看到調查報告。

衛福部人事處長李玉惠說，雖然原本調查小組確實由劉姓主秘負責，但她列案後就已將負責人換為衛福部次長呂建德；且根據目前規定，調查報告不只是密件，而且是限閱，就算後續恢復主秘職位，相關關係人也都不得調閱。（編輯：張雅淨）1131216

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