重啟霸凌案調查？邱泰源：尊重高規格小組結論

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）衛福部公布疑涉職場霸凌調查結果，調查8案僅3案成立，遭外界質疑輕放，要求重啟調查。部長邱泰源今天說，高規格調查小組深度訪談、廣泛問卷加上多次會議，尊重調查結果。

衛生福利部多名官員涉職場霸凌案最終調查結果昨天公布，共調查8案，最後僅3名簡任非主管霸凌案成立，而被爆出霸凌影片、音檔的長照司祝姓司長、主秘兼社保劉姓司長等人雖受到一定處分，遭外界質疑輕放。

邱泰源今天上午出席「公醫前驅引領長照 部屬醫院醫療與長照整合的實務典範」新書發表記者會，他在會前接受媒體聯訪時強調，衛福部是用嚴肅心情面對這件事情，傳出霸凌案消息後，立刻成立高規格調查小組，包括4名外部專家與3名內部專家，力求秉公處理、毋枉毋縱。

有關長照司祝姓司長在每天健康操休憩時間「鼓勵」員工深蹲、伏地挺身，主秘兼社保司劉姓司長被指控過去於健保署台北業務組長任內，以「不當比喻」如輕生等，要求人員須自我找出問題嚴重性才不會被「他殺」。

媒體追問，用深蹲、輕生等方式來表達誠意是否算霸凌，畢竟存在權力落差關係。邱泰源沒有正面回應，只是再度強調這些都是調查內容，要去了解才知道實際狀況，包括發生多久、發生情境等，任何事件都要了解清楚，才不會被做不當連結，「有就有、沒有就沒有」都要調查清楚，從時間點到原因，釐清因果才會有較正確、合情、合法、合理處置。

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至於台灣民眾黨立法委員陳昭姿呼籲重啟調查。邱泰源說，據他了解，這次調查小組採用最高規格，深度訪談近百人並廣泛問卷深度調查，經多次會議的高規格調查結果，「我想調查結果已經這樣高規格與用心，也做了深度、廣度，我想應該都是依法辦理」，尊重調查結果。

媒體又追問，為何主秘兼社保司劉姓司長仍續留主秘職務。邱泰源表示，疑似霸凌事件都來自於人與人的互動需要改善，所以依照調查結果，把她調離可能與較多人互動的社保司長位置。（編輯：陳政偉）1131213