瞄準2025消除C肝 加強3族群篩檢治療防再感染

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）台灣拚2025年消除C肝，衛福部長邱泰源今天表示，經擴大篩檢、健保給付等措施，明年有信心達標，更瞄準世衛金牌認證，最後一哩路將加強慢性病共病患者以及藥癮者、監獄受刑者的篩檢與治療，防止再度感染。

衛生福利部今天上午舉辦「2024台灣消除C型肝炎國際研討會」，前行政院長陳建仁表示，台灣每年投入新台幣數十億元經費根除C肝，經過積極篩檢與治療，成績斐然，如今治療個案數高峰已過，未來必須控制高風險族群再感染率，同時繼續鼓勵45歲以上民眾接受篩檢。

自2003年起C型肝炎治療納入健保給付，陸續擴大公費篩檢與全口服藥物治療，今年成人預防保健服務提升B、C型肝炎公費篩檢費用，截至今年6月篩檢人數已超過666萬人。衛福部長邱泰源說，正依據世界衛生組織（WHO）公布消除C肝認證項目等進行相關準備工作。

邱泰源會前接受媒體聯訪時表示，B、C型肝炎一直是台灣重要疾病負擔之一，每年造成1萬1000人因肝硬化和肝癌死亡，經過各項防治措施，相信台灣明年可達標消除C肝，甚至在金、銀、銅認證獲得金牌肯定。最後一哩路將加強藥癮者、共病者與監獄受刑者篩檢與治療。

衛福部國民健康署長吳昭軍說，資料顯示，慢性病共病如洗腎患者等，C型肝炎盛行率較高，是未來加強監測對象之一；再者是藥癮者、受刑人再次感染率比一般人更高，盛行率同樣較高，因為必須有更強而有力的長期監測，所以這群人不受終生一次公費篩檢規定限制。

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林口長庚醫院胃腸肝膽科系主治醫師簡榮南解釋，根除C肝困境在於患者沒症狀不篩檢，還有藥癮者與受刑人的C肝診斷率僅4、5成，這類族群篩檢意願較低，加上毒癮者普遍不喜歡抽血；幸好滴血快篩問世，只需如測量血糖刺一針，就可初步判斷，有望提升篩檢意願。

台灣在WHO提出C型肝炎防治「計畫性指標」與「影響性指標」已有良好表現，現階段C肝診斷率、治療率、輸血安全性、注射安全性均已達標，藥癮者清潔針具數接近達標。截至今年6月，C肝診斷率已超過90％目標、也高於8成治療率目標，達到95％以上。（編輯：陳清芳）1131212