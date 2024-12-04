年終餐敘二手菸危機 接觸1小時冠心病風險增30%

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）歲末是聚餐好時機，年終聚餐偶爾會聞到二手菸，這對於健康危害比想像中的可怕，即使只是接觸1小時二手菸，就可能讓成年人罹患冠心病風險增加25至30%，國健署呼籲打造無菸聚餐。

根據世界衛生組織（WHO）的資料顯示，二手菸每年導致全球130萬非吸菸者死亡，國健署今天發布新聞稿提醒，年終聚餐是親友、同事維繫情感好時機，但二手菸卻是聚會時的隱藏健康殺手，署長吳昭軍呼籲，全民共同營造無菸環境，保護自己與家人健康，讓聚餐氣氛更和諧。

很多人誤以為「短暫」接觸二手菸沒問題，國健署引用美國疾病管制與預防中心（CDC）說法，即使只是短暫接觸二手菸就會損害血管內壁，導致血小板變得更黏，接觸二手菸1小時會產生發炎反應，造成肺部功能下降，可能讓成年人罹患冠心病的風險增加25至30%。

美國CDC更進一步指出，餐廳和酒吧的員工是二手菸暴露高風險群體，當地禁菸政策實施後，員工呼吸道症狀、肺功能測試結果明顯改善；另有多國研究顯示，實施餐廳和酒吧等公共場所禁菸立法後，發生急性冠狀動脈案件減少10%以上。

二手菸對孕婦和孩童構成更大的威脅，台灣出生世代研究分析兒童罹患過敏性疾病與居家環境暴露關係，發現12歲前曾患過敏性疾病兒童，在12歲時有二手菸暴露比率較高；曾罹患有3種過敏性疾病的兒童，則有超過6成有二手菸的暴露。

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國健署提醒，孕婦暴露於二手菸可能會生下體重較輕的嬰兒，嬰兒猝死症候群（SIDS）是國內嬰兒10大死因之一，暴露於二手菸的嬰兒，相較於未暴露者，死於SIDS的風險更高，二手菸中的有害化學物質還可能影響嬰兒的大腦及干擾其對呼吸的調節。

國健署建議，民眾在聚會時，可以提前協議無菸規則，留意禁菸區域標示，避免在禁菸範圍內吸菸，或使用吸菸區/吸菸室，也避免在餐廳門口或騎樓吸菸，以免菸味飄散至餐廳內，仍影響用餐的民眾，除了打造無菸聚餐的健康環境，盼讓年終成為戒菸起點。（編輯：陳政偉）1131204