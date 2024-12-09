急診壅塞 邱泰源：持續加強分級醫療

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）醫學中心急診壅塞問題難解，衛福部長邱泰源今天說，急診壅塞屬於長期系統性挑戰，分級醫療落實至關重要，各層級醫院應各司其職，將持續努力加強分級醫療，健全整體醫療體系。

自去年7月部分負擔新制上路以來，雖然急診室輕症個案減少，但壅塞問題仍然嚴重，病床有限，根據健保署統計，最嚴重的檢傷一級民眾暫留醫學中心急診時間長達15.43小時，醫學中心能在8小時內轉入病房者不到半數。

邱泰源今天出席衛福部社救司第2屆績優社政人員頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，被問到急診壅塞問題難解，衛福部未來規劃改善方向為何，他以自身經驗表示，深刻體會到急診室在不同季節或日子的擁擠程度變化。

邱泰源指出，衛福部次長林靜儀近期曾深入了解北部醫學中心的急診壅塞狀況，統計結果顯示，部分負擔新制上路後，輕症病人跑急診的比率確實已有所下降，急診醫師可以投入更多時間處理「急、重、難」病患。

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邱泰源指出，分級醫療的落實是解決急診壅塞的關鍵，從醫學中心、區域醫院、地區醫院到診所等各級醫療院所應發揮應有功能，確保患者獲得適切照護。急診壅塞是長期系統性問題，必須持續加強分級醫療制度，完善醫療體系運作，才能有效紓解壓力，提升醫療品質。

針對急診床位資源分配問題，邱泰源表示，急診壅塞並非近期才出現，而是長期存在挑戰，特別在季節變化或天氣驟冷時期，可能誘發中風和心血管疾病等急症患者增加，進一步加劇醫療資源壓力，呼籲民眾在季節交替期間保持健康生活習慣，預防因氣溫變化引發健康問題。（編輯：管中維）1131209