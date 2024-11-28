公務員身心調適假帶薪？衛福部：由人事總處評估

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、溫貴香台北28日電）第2場健康台灣推動委員會議拋出擬增列公務人員身心調適假，外界關注准假標準與能否帶薪請假，衛福部表示，贊成心理暫歇，將提供專業意見，執行細節由人事總處評估。

總統賴清德今天主持健康台灣推動委員會第2次委員會議，聚焦提升民眾心理健康韌性與強化癌症防治策略，近期公務職場問題頻傳，公務人員心衛受關注，衛生福利部將與相關部門研議增列公務人員身心調適假，提升心理韌性。

健康台灣推動委員會今天晚間舉行會後記者會，媒體關心公務員身心調適假未來將是有薪假或無薪，每年可以獲得多少天的公務員身心調適假，以及一般勞工能否無懼傳統產業挑戰，與勞資雙方紛擾，同樣比照辦理。衛福部次長林靜儀表示，衛福部的角色屬於提供心理衛生專業意見。

林靜儀說，最近社會大眾開始關切不同職類的心理健康，衛福部陸續推出年輕人心理諮商方案與青壯世代心理諮商方案，目的在於讓有需要的人理解心理自我體察，與轉介後續治療，勞動部也提供6次心理諮商服務，公務員身心調適假執行細節，仍待行政院人事行政總處評估。

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媒體也詢問到公務人員心理調適假，是否已進行行政院內部跨部會討論與政策評估利弊分析，新制是否涉及修法與預計上路時程。衛福部長邱泰源表示，追求台灣民眾的心理健康是持續努力目標，行政院規劃制度，衛福部將站在心理健康角度提供專業意見。

另外，針對社區藥局願意擔任癌症篩檢據點，強化癌症防治，林靜儀與衛福部次長周志浩皆認為，這項提議仍待評估，比如藥局擔任據點後，癌症篩檢陽性個案如何追蹤，確定就醫進一步檢查、治療等，都需要再討論；周志浩認同藥局有可能成為協助轉介高風險個案篩檢的重要推手。（編輯：陳政偉）1131128