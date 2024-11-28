健康台灣拚減癌症死亡率 擬推公費無痛大腸鏡篩檢

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）第2場健康台灣推動委員會議今天登場，衛生福利部國民健康署研擬新增大腸癌高風險族群公費無痛大腸鏡篩檢，預計明年起展開試辦計畫，對象為40至49歲且一等親患有大腸癌者。

總統賴清德今天下午主持健康台灣推動委員會第2次委員會議，聚焦提升民眾心理健康韌性與強化癌症防治策略。衛福部次長周志浩在簡報時提到，健康台灣瞄準2030年癌症死亡率降低1/3，提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療、建立百億癌症新藥基金等癌症治療3箭缺一不可。

降低癌症死亡率，提高重要癌症篩檢率勢在必行，周志浩說，未來研擬擴大篩檢對象年齡及新增篩檢工具，包含肺癌早期偵測服務下修吸菸史、癌症篩檢年齡資格擴大、新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務及國中男生HPV疫苗，以及推出大腸癌高風險族群接受大腸鏡篩檢（含麻醉）。

針對新增高風險族群大腸鏡篩檢，國健署癌症防治組長林莉茹今晚記者會後告訴中央社記者，日前曾委託醫學會制定大腸癌防治指引，考量具大腸癌家族史者比一般人風險高出2倍以上，建議使用大腸鏡篩檢，初步規劃明年展開試辦計畫，公費對象為40至49歲且一等親患有大腸癌者。

癌症已蟬聯42年10大死因首位，去年約有5.3萬人死於癌症。周志浩表示，癌症期別越早、5年存活率越高，這是不爭的事實，早期發現的癌症5年存活率可高達9成以上，但晚期癌症卻驟降至2成、3成；資料顯示，因篩檢發現個案多為早期癌症或癌前病變，非由篩檢發現個案則多為晚期。

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周志浩說，去年癌症篩檢量為486萬人、疑似個案完成追蹤21萬人、發現癌前病變5萬2417人及癌症數1萬1403人。每年發現約6.3萬名以上癌前病變及癌症個案，與醫療院所合作建立以癌症篩檢異常個案為中心的主動追陽管理模式，盼逐步將陽追率提升至90%，降低癌症死亡率。

周志浩說，力拚至2030年癌症篩檢服務從500萬人次提升到1200萬人次；肺癌早期篩檢從5.5萬人提高至55萬人；HPV檢測服務利用率達70%；胃幽門螺旋桿菌篩檢累計達220萬人；讓發現癌前病變自5.2萬人提升到8.6萬人；提升早期癌症篩檢目標，減少癌症死亡率。（編輯：張雅淨）1131128