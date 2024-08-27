國中開學施打HPV疫苗 男女都可接種原因QA一次看
（中央社記者曾以寧台北27日電）即將開學，國民健康署提供國中女生施打HPV疫苗例行在開學後進行，部分縣市另提供男生接種。人類乳突病毒（HPV）疫苗預防什麼，為什麼男生也可接種，相關資訊整理一次看。
開業診所醫師顧芳瑜今天透過新聞稿分享，自己曾在診所遇到年僅16歲的青少年同時感染菜花、梅毒與淋病，在媽媽陪同下來檢查；原來是因為暑假期間和朋友們對性好奇，發生不安全性行為導致。
有些父母擔心施打疫苗變相鼓勵性行為，因而不同意孩子施打。顧芳瑜指出，青少年正是對於「性」感到好奇卻又一知半解的年紀，可能一時衝動或受同儕影響而想要嘗試，卻又缺乏預防保護觀念；不打疫苗，反而錯失提供絕佳保護、且由政府補助的良善政策，極為可惜。
為什麼要接種HPV疫苗？
人類乳突病毒（HPV）小百科
人類乳突病毒（HPV）是一種DNA病毒，目前已知200多型，可以分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要的傳染病原之一。HPV第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關，子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起的；HPV第6、11型是最常見的低危險人類乳突病毒，感染可能會引起生殖器疣（俗稱菜花），致癌機率相對小。
傳染途徑
主要經由性接觸傳染。在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。有時，外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成感染。
常見症狀
通常9成的HPV感染會在1年內消失，且沒有明顯症狀。若感染者出現菜花或其他生殖器病變，建議儘速就醫。HPV感染超過1年不消失就稱為持續性感染，女性未來罹患子宮頸癌機會較高。另外，HPV感染也會造成男性陰莖癌、男女兩性肛門、扁桃腺、舌咽、口咽及舌頭等癌症。
好發族群
不只女性，男性也會經由性行為感染HPV。目前研究顯示，不論男女，每個人一生中約有5至8成機率感染HPV。女性開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加。此外，伴侶性經驗較複雜、長期免疫力低落等情況，均可能增加HPV感染風險。
預防方式
目前我國食藥署已核准二價、四價、九價3種HPV疫苗上市，可以預防60%至90%HPV感染。安全性行為及單一性伴侶也可以減少感染HPV的機會。此外，藉由維持良好生活作息以及充足營養，可維持較佳的免疫力，可使身體自動清除病毒，避免反覆感染。
疫苗副作用
接種疫苗可能發生的不良反應較常見為：注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢、發燒、頭痛、噁心、暈眩；較少見的副作用為：注射部位瘀傷、血腫、出血、腫塊、溫熱感、疲倦、腹瀉、口咽疼痛、肌痛、上腹痛、上呼吸道感染等。
資料來源：衛福部
根據醫學實證，接種HPV疫苗，可以預防至少70%致癌高危險型別HPV感染。世界衛生組織（WHO）建議，針對9至14歲性行為尚未活躍女性接種HPV疫苗，預防子宮頸癌效果最佳。
男性也受HPV威脅，台大醫院副院長暨耳鼻喉科主治醫師婁培人日前指出，男性感染HPV後可自然產生抗體的比率低於10%，在頭頸癌方面，男性有較高致病風險。台灣本土研究發現，HPV相關口咽癌佔了約30%，且逐年上升。
國內HPV疫苗接種政策為何？
衛生福利部國民健康署自民國107年12月底開始，全面推動國中女生公費接種HPV疫苗的服務。統計截至113年7月1日止，107至110年入學國中女生完整接種2劑疫苗之涵蓋率分別為75.2%、86.0%、86.1%、91.9%。
此外，台北市等縣市另提供國中男生接種HPV疫苗。國健署已預告，預計明年9月起也開始全面提供國中男生HPV疫苗接種，推估預算大概需要新台幣4.7億元。
接種HPV疫苗安全嗎？
國健署表示，透過接種HPV疫苗來預防子宮頸癌，已被WHO認可為安全有效，目前並無科學證據表明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。
常見輕微HPV疫苗不良事件，包括注射部位紅腫熱痛、頭痛、發燒、暈眩、噁心、腹痛腹瀉、肌肉痠痛以及上呼吸道感染等，這些症狀通常會在接種後2週內緩解，若症狀持續且有加劇趨勢，請儘速就醫。
要如何接種HPV疫苗？
國健署說明，學校將發放注意事項資料，並對學生進行HPV疫苗衛教，讓學生充分了解接種流程、疫苗適應症及可能的副作用後，與家長一同在HPV疫苗接種同意書暨評估單上勾選「同意」並簽名，即可完成接種前置作業。
公費接種服務主要採取校園集中接種方式進行。接種當天學生應主動向駐診醫師說明身體狀況，讓醫師評估適合接種與否。
若醫師判定當天不適合接種，學校將另外發予補接種通知單，屆時只要攜帶此單、同意書暨評估單、接種紀錄卡以及健保卡於特定期限內，由家長陪同至指定醫療院所補接種，仍可享有公費補助。
疫苗要接種幾劑？
符合資格的女學生，應依建議時程及早完整接種2劑公費疫苗；若第1劑接種時已滿15歲，則需接種3劑才算完整接種。（編輯：陳清芳）1130827
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