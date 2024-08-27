國中開學施打HPV疫苗 男女都可接種原因QA一次看

人類乳突病毒（HPV）小百科

人類乳突病毒（HPV）是一種DNA病毒，目前已知200多型，可以分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要的傳染病原之一。HPV第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關，子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起的；HPV第6、11型是最常見的低危險人類乳突病毒，感染可能會引起生殖器疣（俗稱菜花），致癌機率相對小。

傳染途徑

主要經由性接觸傳染。在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。有時，外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成感染。

常見症狀

通常9成的HPV感染會在1年內消失，且沒有明顯症狀。若感染者出現菜花或其他生殖器病變，建議儘速就醫。HPV感染超過1年不消失就稱為持續性感染，女性未來罹患子宮頸癌機會較高。另外，HPV感染也會造成男性陰莖癌、男女兩性肛門、扁桃腺、舌咽、口咽及舌頭等癌症。

好發族群

不只女性，男性也會經由性行為感染HPV。目前研究顯示，不論男女，每個人一生中約有5至8成機率感染HPV。女性開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加。此外，伴侶性經驗較複雜、長期免疫力低落等情況，均可能增加HPV感染風險。

預防方式

目前我國食藥署已核准二價、四價、九價3種HPV疫苗上市，可以預防60%至90%HPV感染。安全性行為及單一性伴侶也可以減少感染HPV的機會。此外，藉由維持良好生活作息以及充足營養，可維持較佳的免疫力，可使身體自動清除病毒，避免反覆感染。

疫苗副作用

接種疫苗可能發生的不良反應較常見為：注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢、發燒、頭痛、噁心、暈眩；較少見的副作用為：注射部位瘀傷、血腫、出血、腫塊、溫熱感、疲倦、腹瀉、口咽疼痛、肌痛、上腹痛、上呼吸道感染等。

資料來源：衛福部