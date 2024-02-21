菜花不一定是性行為傳染 醫籲接種HPV疫苗

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（中央社記者曾以寧台北21日電）人類乳突病毒（HPV）所引起的「菜花」和子宮頸癌，常被認為與性行為有關。台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎說，HPV也可能經其他途徑傳染，勿輕忽接種疫苗重要性。

衛生福利部國民健康署副署長魏璽倫今天在「完整接種HPV疫苗 守護寶貝的健康」記者會上說明，2022年全台有608名女性死於子宮頸癌，為女性重要健康議題。

國健署自2018年12月底開始，推動國中女生接種HPV疫苗，截至今年1月，107至110年入學國中女生完整接種2劑的涵蓋率分別為75.0%、85.9%、86.0%、91.3%，逐年上升，並朝接種率穩定達90%以上目標前進，今年2月起也針對111年入學的國中女生提供校園接種第2劑HPV疫苗服務。

國健署癌症防治組長林莉茹簡報說明，HPV是一種DNA病毒，HPV感染與陰道癌、肛門癌、外陰癌及陰莖癌等男性及女性外生殖器癌的發生有關，其中大部分子宮頸癌更是經由持續HPV所致；此外感染低危險型的HPV病毒，雖然致癌率較低，仍可能引起菜花。

林莉茹說，為消除子宮頸癌，世界衛生組織（WHO）建議各國將HPV疫苗納入國家接種計畫，並提出2030年15歲女孩疫苗完整接種率90%的目標。而國內整體防治狀況由1995年子宮頸癌標準化發生率為每十萬人25.2人，到2021年降至7人；標準化死亡率則自1995年的每十萬人11人，降到2022年的2.7人。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎說，子宮頸癌幾乎100%都是人類乳突病毒所引起，過往不少人認為自己沒有性行為就不用打疫苗，但其實口腔等器官也可能帶有HPV病毒，有約5%感染就是經由性行為以外方式傳染，過往就有小嬰兒因有尿布疹，皮膚表面有細微傷口，又經過飛沫等方式遭傳染，而染上菜花。

對於HPV疫苗，李秉穎說，保護力可達99%、98%，且保護力持續相當久，研究追蹤9年，接種者體內抗體幾乎沒有減少，推測最有可能就是因為環境中HPV病毒仍常見，不斷接觸病毒下，幾乎可達到終生免疫；此外，不只女孩可能感染HPV病毒，建議若經濟許可，不分年齡、性別都應該接種。

國健署副署長魏璽倫提醒，HPV疫苗雖然可以預防相關型別的病毒感染，但仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此接種HPV疫苗後，仍須有安全性行為，應正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。

國健署補助30歲以上婦女免費子宮頸抹片檢查，鼓勵符合篩檢資格的婦女至少每3年接受1次抹片檢查。（編輯：張雅淨）1130221