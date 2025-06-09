公費HPV疫苗9月擴大施打 9萬國中男生受惠
（中央社記者陳婕翎台北9日電）今年9月起擴大公費HPV疫苗接種，國中男生納入接種對象，國健署長吳昭軍表示，將增約9萬名國中男生受惠，加上原施打的國中女生，預估合計施打18萬人，預算近新台幣5億元。
人類乳突病毒（HPV）小百科
人類乳突病毒（HPV）是一種DNA病毒，目前已知200多型，可以分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要的傳染病原之一。HPV第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關，子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起的；HPV第6、11型是最常見的低危險人類乳突病毒，感染可能會引起生殖器疣（俗稱菜花），致癌機率相對小。
傳染途徑
主要經由性接觸傳染。在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。有時，外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成感染。
常見症狀
通常9成的HPV感染會在1年內消失，且沒有明顯症狀。若感染者出現菜花或其他生殖器病變，建議儘速就醫。HPV感染超過1年不消失就稱為持續性感染，女性未來罹患子宮頸癌機會較高。另外，HPV感染也會造成男性陰莖癌、男女兩性肛門、扁桃腺、舌咽、口咽及舌頭等癌症。
好發族群
不只女性，男性也會經由性行為感染HPV。目前研究顯示，不論男女，每個人一生中約有5至8成機率感染HPV。女性開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加。此外，伴侶性經驗較複雜、長期免疫力低落等情況，均可能增加HPV感染風險。
預防方式
目前我國食藥署已核准二價、四價、九價3種HPV疫苗上市，可以預防60%至90%HPV感染。安全性行為及單一性伴侶也可以減少感染HPV的機會。此外，藉由維持良好生活作息以及充足營養，可維持較佳的免疫力，可使身體自動清除病毒，避免反覆感染。
疫苗副作用
接種疫苗可能發生的不良反應較常見為：注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢、發燒、頭痛、噁心、暈眩；較少見的副作用為：注射部位瘀傷、血腫、出血、腫塊、溫熱感、疲倦、腹瀉、口咽疼痛、肌痛、上腹痛、上呼吸道感染等。
資料來源：衛福部
衛生福利部國民健康署署長吳昭軍致詞表示，HPV疫苗是預防HPV相關癌症與疾病的有效手段。國健署自2018年起，針對國中女生提供HPV疫苗公費接種，與全球攜手邁向世界衛生組織提出的2030年「消除子宮頸癌」目標；根據世衛組織建議，HPV疫苗持續維持9成涵蓋率，可達到更好保護效果，台灣國中女生施打率近2年接種率高達9成。
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）去年通過公費HPV疫苗施打對象擴大，將國中男生納入適用範圍，今年9月開始接種，將領先日本與韓國，成為東亞第一個男女共同施打的國家。吳昭軍說，預估受惠國中男生約8至9萬人。
吳昭軍表示，第1年開放男生接種，希望施打率可以達到8至9成，再加上國中女生也要維持9成施打率，預計今年接種公費HPV疫苗人數有望達到18萬人，整體預算約為4.7億元，由菸捐挹注；今年公費HPV疫苗接種團隊將會入校施打，呼籲符合資格者都來施打。
談到HPV，多數人腦中浮現的是「女性」與「子宮頸癌」，但其實這場病毒攻防戰，男性從來不是局外人。台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長、台大醫院副院長婁培人指出，HPV感染與多種癌症密切相關，不只會引發子宮頸癌，也包括男性常見的口咽癌、口腔癌、鼻咽癌、肛門癌等。
婁培人說，台灣口咽癌約3至5成與HPV有關，日本5成、歐美8成。根據國內醫學團隊上週發表的最新論文發現，台灣健康成年人口咽部有HPV的盛行率1.9%，其中男性為2.1%、女性則是1.6%，盛行率不低，期盼未來能持續擴大接種涵蓋年齡層，納入高中生、大學生與未接種成人。
另外，針對日本「痛痛女孩」事件造成民眾疑慮，台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，歷經數年評估，專家均研判個案症狀應是心因性反應，與HPV疫苗本身無直接關聯，日本2022年恢復推薦接種HPV疫苗，並稱是傳統疫苗裡最安全的疫苗，全球已有超過140個國家實施接種計畫。（編輯：吳素柔）1140609
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