國健署破除HPV三大迷思 提醒沒性行為仍可能感染
（中央社記者沈佩瑤台北18日電）人類乳突病毒（HPV）跟多種癌症相關，國健署今天提醒3大迷思，尤其不少人誤以為沒有性行為就不會傳染，其實HPV可透過皮膚、黏膜或體液接觸傳播，無論有沒有性行為都要當心。
人類乳突病毒（HPV）小百科
人類乳突病毒（HPV）是一種DNA病毒，目前已知200多型，可以分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要的傳染病原之一。HPV第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關，子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起的；HPV第6、11型是最常見的低危險人類乳突病毒，感染可能會引起生殖器疣（俗稱菜花），致癌機率相對小。
傳染途徑
主要經由性接觸傳染。在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。有時，外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成感染。
常見症狀
通常9成的HPV感染會在1年內消失，且沒有明顯症狀。若感染者出現菜花或其他生殖器病變，建議儘速就醫。HPV感染超過1年不消失就稱為持續性感染，女性未來罹患子宮頸癌機會較高。另外，HPV感染也會造成男性陰莖癌、男女兩性肛門、扁桃腺、舌咽、口咽及舌頭等癌症。
好發族群
不只女性，男性也會經由性行為感染HPV。目前研究顯示，不論男女，每個人一生中約有5至8成機率感染HPV。女性開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加。此外，伴侶性經驗較複雜、長期免疫力低落等情況，均可能增加HPV感染風險。
預防方式
目前我國食藥署已核准二價、四價、九價3種HPV疫苗上市，可以預防60%至90%HPV感染。安全性行為及單一性伴侶也可以減少感染HPV的機會。此外，藉由維持良好生活作息以及充足營養，可維持較佳的免疫力，可使身體自動清除病毒，避免反覆感染。
疫苗副作用
接種疫苗可能發生的不良反應較常見為：注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢、發燒、頭痛、噁心、暈眩；較少見的副作用為：注射部位瘀傷、血腫、出血、腫塊、溫熱感、疲倦、腹瀉、口咽疼痛、肌痛、上腹痛、上呼吸道感染等。
資料來源：衛福部
儘管HPV主要經由性接觸傳染，不過衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒3大迷思，第一個就是「我沒有性行為，應該不會感染人類乳突病毒吧？」事實上，人類乳突病毒可透過皮膚、黏膜或體液接觸傳播，即使沒有性行為，仍可能感染。
第二個迷思「接種HPV疫苗後，就不需要做子宮頸抹片檢查？」也是錯誤的。國健署強調，疫苗並非100%預防所有型別的人類乳突病毒，仍須定期做子宮頸抹片篩檢確保健康。
迷思三則是誤認「接種HPV疫苗會影響生育能力或導致嚴重副作用。」國健署表示， 截至目前為止，全球已有超過140個國家實施HPV疫苗接種計畫，而且世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）等監測結果皆顯示HPV疫苗具安全性，目前並無證據顯示HPV疫苗會影響生育能力或導致嚴重不良反應。
國健署表示，接種疫苗後，最常見的副作用為施打部位紅腫、輕微發燒、暈眩等，症狀通常在幾天內消失，極少數人可能出現過敏反應，但發生機率極低，整體安全性高。
國健署癌症防治組長林莉茹說明，衛福部參考WHO的建議，自民國107年起採入校方式提供國中女生公費HPV疫苗接種服務，最近2年接種率皆達9成。
林莉茹指出，目前核可的HPV疫苗能有效預防超過70%的人類乳突病毒感染，然而為達到最佳的防護效果，即便已完成疫苗接種，專家仍建議25歲以上女性每3年進行至少1次的子宮頸抹片檢查。這不僅能及早發現子宮頸細胞病變，還能及早介入治療，顯著降低癌變風險。（編輯：張雅淨）1140418
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。