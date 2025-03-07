為女著紅日 高市衛生局提醒疾病表現有性別差異

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）今天是「為女著紅日」，高雄市衛生局提醒，民眾重視女性健康議題，不論是在心血管疾病、癌症、骨質疏鬆等症狀表現都有性別差異，輕忽將導致女性錯過最佳預防、治療時機。

每年3月的第2個星期五是「為女著紅日」（Go Red for Women），衛生局響應活動，提醒民眾關注健康中的性別差異，女性的健康需求與男性不同，無論是心血管疾病、癌症、骨質疏鬆，甚至是心理健康，女性在症狀表現、風險因素與治療反應上，往往與男性有所不同。

衛生局今天發布新聞稿，以女性癌症、骨質疏鬆、更年期健康、心理健康、失智症等面向說明女性健康議題。

在女性癌症部分，衛生局說明，乳癌、子宮頸癌、肺腺癌等是女性常見的癌症，現已有實證基礎的篩檢工具，透過定期篩檢早期發現及早治療，預後良好。過去20年子宮頸癌為威脅女性健康重要殺手，推動子宮頸抹片多年，標準化發生率及死亡率已降至女性10大癌症末位，標準化死亡率已從每10萬人9.93人降至2.7人，顯示早期篩檢的重要。

在骨質疏鬆與更年期健康部分，衛生局表示，女性因為荷爾蒙變化，特別在停經後，骨質流失速度加快，罹患骨質疏鬆症的風險顯著提高。補充鈣質、維生素D，搭配負重運動，有助於維持骨骼健康。

在心理健康面向，衛生局表示，女性因社會角色與荷爾蒙變化，較容易受到焦慮與憂鬱症影響。然而，對女性情緒的刻板印象，可能使她們不願意尋求專業協助。關注心理健康、適時尋求支持，對女性的身心平衡至關重要。

在失智症部分女性也有較高的風險，世界衛生組織（WHO）指出，女性失智風險比男性高出1.5到2倍。衛生局表示，此差異有可能是因為女性的預期壽命較男性長；此外，女性一生中的激素變化，以及在基因表現上的差異也可能有相同程度的影響。

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衛生局提醒，養成健康生活型態、定期檢查、支持女性高齡者延緩老化、積極參與社會，預防失能，應持續被關注。女性的健康不該被忽視，透過提升健康意識、定期篩檢、調整生活習慣，每個人都能為自己與身邊的女性創造更健康的未來。

衛生局攜手21家醫院在3月辦理「高雄挺你，健康應援」女性健康檢查專案活動，提供40至64歲、居住高雄市女性免費健檢，項目包括，成人健檢、五癌（肺癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌）篩檢及醫院加碼項目。（編輯：謝雅竹）1140307