賴總統：力拚2030年癌症標準化死亡率降低1/3

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（中央社記者賴于榛台北19日電）總統賴清德今天訪視台大癌醫中心，除向台大請益國家癌症治療政策未來是否有精進面向，也盼與醫界攜手打造健康台灣對抗癌症，達成2030年癌症標準化死亡率降低1/3的目標。

健康台灣推動委員會第2次會議近日將登場，賴總統日前赴師大附中，關心青年學子心理健康議題，今天則訪視台大醫院癌醫中心分院，了解台大抗癌治療作為。據了解，有關癌症防治與心理健康議題，都將成為下一場健康台灣推動委員會議聚焦議題。

總統府下午發布新聞稿指出，賴總統上午在行政院政務委員陳時中、衛福部長邱泰源、台大醫院院長吳明賢等人陪同下，訪視台大醫院癌醫中心分院，聽取分院院長楊志新簡報「癌症預防及治療之旅程」，以及中央健康保險署署長石崇良報告「國家癌症現況與策進作為」，並參訪分院的加護病房、癌症資源中心及藥劑部化療調製設備等，瞭解癌醫中心多專科診療照護。

賴總統致詞時表示，感謝楊志新率領癌醫中心分院團隊多年來的努力，為病人提供多專科、多領域的全方位照顧，用心可見一斑，非常不簡單；楊志新的肺癌研究在國際上獲獎，這是台灣的榮耀、進步，也是人文及對病人照顧關懷的進步。

賴總統說，他常常在思考醫界出身的總統，可以為台灣社會再做什麼事情，因此他要結合醫界、民間、社團等各界打造「健康台灣」，讓民眾更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣，而為達到健康台灣，必須從健康促進、早期篩檢、早期治療或復健等方向進行，也盼能向台大請益未來國家的癌症治療政策有什麼可以再精進、調整之處。

賴總統指出，40多年來，癌症就是台灣十大死因之首，他過去擔任立委時就曾提出「癌症防治法」，目前也深深影響衛福部與醫界在癌症治療上的方向與做法，現在政府進一步提升癌症篩檢預算，將癌症篩檢項目從現有的5類，新增第6類試辦，盼整體提高癌症存活率。

賴總統說，政府明年將挹注「百億癌症新藥基金」新台幣50億元，加上健保總額成長率高推估5.5%，以及推動「健康台灣深耕計畫」，期盼與醫界共同努力，從對抗癌症做起，改善醫療環境，並達到2030年癌症標準化死亡率降低1/3的目標。

賴總統視察癌醫中心時，也為正在接受癌症治療的癌友加油打氣，表示非常欽佩努力抗癌的癌友，同時承諾未來政府將持續、積極推動癌症防治工作。

根據衛福部統計，民國112年癌症標準化死亡率為每10萬人口115.4人，較111年下降0.5%。（編輯：謝佳珍）1131119