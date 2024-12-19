總統：盼與美等民主國家共同合作 扮演正面力量

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統賴清德今天表示，台灣身處「第一島鏈」關鍵位置，是民主島嶼鏈結的前線，將秉持「和平四大支柱行動方案」，確保台灣的安全以及印太的和平穩定，期盼在未來複雜的國際情勢中，能和美國以及民主國家共同合作，扮演正面的力量，促進全球的民主和繁榮。

賴總統上午在國家安全會議秘書長吳釗燮陪同下接見布魯金斯研究所（Brookings Institution，另譯布魯金斯研究院）訪問團，總統致詞時，首先祝賀首次來台灣的布魯金斯研究院院長勞史（Cecilia Rouse）生日快樂，感謝她生日當天率團訪問台灣，並祝福訪問圓滿成功。也歡迎副院長馬洛尼（Suzanne Maloney，另譯莫淑珊）在今年8月後再度來訪，並感謝中國中心何瑞恩（Ryan Hass）主任長期對台灣的支持。

總統說，，近年全球戰略日益複雜，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體持續合流，在各區域內的聯合行動更具侵略性，也更顯示出極權主義的擴張，對全球造成共同的挑戰，因此必須要團結在一起。

總統說，對於中國持續透過軍事行動，升高對台灣的壓力，企圖改變台海現狀，衷心感謝美國等民主國家展現對民主台灣的支持，對中國破壞台海和平穩定的行徑公開表示關切。台灣身處「第一島鏈」關鍵位置，是民主島嶼鏈結的前線，將秉持「和平四大支柱行動方案」，確保台灣的安全以及印太的和平穩定。

總統表示，台灣會持續強化國防力量，不管是國防自主或對外軍事採購；也會強化經濟韌性，並與民主陣營肩並肩站在一起，發揮威懾的力量，避免戰爭發生，靠實力求得和平。在對等尊嚴之下，台灣也樂於與中國進行交流合作，促進和平發展。

總統並說，上週「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經正式生效，是台美經貿關係的重要里程碑。不僅在經貿領域，台灣和美國在安全和教育文化等各領域，也都有豐碩的合作成果。期盼在未來複雜的國際情勢中，能和美國以及民主國家共同合作，扮演正面的力量，促進全球的民主和繁榮。

勞史致詞表示，首先感謝賴總統的生日祝福及理念分享，她此行訪問台灣與日本，是就任布魯金斯研究院院長後首次出訪，反映出台灣是美國的重要夥伴，也在全球經濟及亞洲地區和平穩定等方面扮演重要的角色。

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她提到，此次訪問正值美國政權交接時期，總統當選人川普即將在明年1月20日就職。儘管美國政治領導人每4年輪替一次，台美雙方人民緊密連結的共享價值及利益始終維持不變。

她期盼，透過與賴總統及台灣各界領袖見面，能更深入了解台灣對於強化台美關係及支持台灣和平與繁榮的想法。這些見解將有助於強化研究動能，維持布魯金斯研究院長期超越黨派及客觀獨立的立場。（編輯：林興盟）1131219