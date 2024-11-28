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林靜儀：已不再辦理5S 籲醫療機構安排協助醫護

2024/11/28 13:55
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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）勞動部長洪申翰宣布「5S管理」即刻廢止，有團體喊話，醫療業最應該告別5S。衛生福利部次長林靜儀今天表示，目前已不再辦理5S，呼籲醫療機構應安排清潔或行政人員協助醫護。

勞動部勞發署北分署公務員遭霸凌案，洪申翰日前赴北分署視察後表示，外界說的「5S管理」等，即刻廢止。台北市醫師職業工會隨即透過新聞稿指出，5S運動是來自日本企業的工作現場文化口號，包括整理、整頓、清掃、清潔、教養，到了醫療業，其精神有過之而無不及，許多醫院甚至加上了安全、節約兩項規定，力求將7S的口號貫徹。

林靜儀在臉書（Facebook）回應，過去確實有耳聞醫療機構尤其護理站執行5S考評，結果搞到護理師連水杯、便當都得集中收在櫃子裡，工作忙碌之餘連飲食都麻煩的現象。

林靜儀表示，經詢問醫事司、醫策會及照護司，據了解醫事司及醫策會已不再辦理5S，護理師則多數由單位舉辦。她轉述衛福部照護司說法，醫院護理師工作應以照顧病人為主，及因應護理照護所需的相關整備工作，例如護理工作車醫材的準備安排。

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林靜儀強調，「醫療機構的整潔或是規則，目的是病安，不是好不好看」，醫院應安排相關清潔或行政工作人員協助，避免為辦理5S或7S競賽活動，增加醫護人員工作負荷。

她還提到，如果醫療院所對於護理師飲食休息空間不友善，而導致無法區別護理站工作區和飲食休息區域，該做的不是要求護理師把沒時間吃完的便當藏起來，而是另外提供醫療工作者友善尊嚴的飲食休息空間。（編輯：管中維）1131128

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