住院整合照護開放外籍護佐？ 石崇良：待修法

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北26日電）健保住院整合照護服務試辦計畫補助住院看護，政策推動3年床位少、預算執行不佳，護理界呼籲開放外籍護佐，補充人力，健保署長石崇良表示，待與勞動部研議相關修法。

健保住院整合照護服務試辦計畫針對入住急性一般病床病人提供住院整合照護服務，醫院依病房特性及病人疾病嚴重程度，安排適當照護輔佐人力，將病房團隊人員照護工作分級分工提供住院照護，使民眾於住院期間，家屬可不用全時在醫院照顧病人或自聘看護，也能獲得連續性照護。

石崇良今天在醫院實施技術混合照護模式成效發表會與論壇表示，民國111年10月起健保首次推動住院整合照護服務試辦計畫，由醫院安排適當照護輔佐人力，最初有40家醫院加入試辦，今年預算新台幣5.6億元，核定109家醫院試辦，床位從2847床增到5287床，病床使用率逐年上升，今年1至7月已達37.2%。

石崇良說，住院整合照護服務試辦計畫明年起移出健保總額，改由公務預算支應，比照長照支付，每年5.6億元預算將維持，甚至未來可能繼續增加，這項計畫面臨最大瓶頸就是人力招募困難。現行僅有長照機構與醫院慢性病床可聘請外籍移工協助生活照護。

針對醫院急性病床住院整合照護開放外籍護佐，石崇良表示，這項規定放寬涉及勞動部修訂相關法規，才可能開放外籍護佐，以保障本國籍看護工的工作權為優先的前提之下，衛福部不排除向勞動部來提出申請，討論開放外籍護佐加入急性病床住院整合照護可行性。

衛生福利部次長林靜儀說，花蓮慈濟醫院已率先引進外籍護佐，還要了解如何實際進行，主要是勞動部在相關法規中，目前僅開放外籍照護服務員，但協助護理師的護佐部分，需要進一步了解當初慈濟是用什麼法規處理。

林靜儀直言，站在衛生福利部立場，當然還是希望優先以本國人為主，比較能夠確保訓練品質，且長照跟臨床照顧也要考慮文化，隔了一個國家，除了語言，文化也有差異，過去針對原住民區的長照服務便有特別要求了解相關文化，否則在文化隔閡上，不見得服務能夠順利，但可以來研究看看，細節有待討論。

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護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜說，健保住院整合照護服務試辦計畫推動近3年，無奈床數都還是不夠，「有些人現在想用，結果他住的病床沒辦法用」，預算也都花不完，執行第1年才花3億元，第2年預算5.6億元可能也沒花完，呼籲政府放寬醫院外籍護佐，人力補足。

外籍護佐是輔佐護理人員，分擔非專業生活照顧，如餵食、拍背等，台北榮民總醫院長陳威明說，在不影響本國籍看護工的前提，樂見引進外籍護佐進入住院整合照護服務，協助患者翻身等簡單工作，分擔護理師壓力，讓護理師做更高階專業工作，穩住護理師人力才是最重要。（編輯：李亨山）1131126