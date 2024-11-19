中國三無食品「霉豆腐」侵台 林靜儀：小心食安危機

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）近日中國食品「霉豆腐」在TikTok等平台掀風潮，衛福部次長林靜儀今天說，這種來路不明的「三無食品」，小心暗藏肉毒桿菌危機，吃出問題恐求助無門。

根據自由時報等媒體報導，在TikTok平台備受用戶追捧的中國食物「霉豆腐」，近期傳出在台灣多個臉書社團瘋傳推廣，然而該食品大多是民眾自製或從中國走私販售，屬於有食安疑慮的「三無食品」，引起不少網友熱議。

衛生福利部次長林靜儀今天上午出席113年度優化兒童醫療照護計畫成果發表會，她在接受媒體聯訪時指出，就跟之前的中國零食「蠟瓶糖」一樣，如果沒有來向衛福部申請，依合法程序核准輸入台灣，基本上就是所謂的「三無食品」，沒有製造廠商、未經過檢驗、無台灣核准標章。

林靜儀強調，現在很多社群平台如TikTok上都可以看到推廣霉豆腐，仔細看製造過程，跟台灣的豆腐乳相似，但提醒大家千萬不要買來食用，因為從源頭到整個食品安全都不清不楚，比方說黃豆如何貯存、是否含有黃麴毒素、有無添加色素或調味劑等，通通未經檢驗。

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她數度強調：「不要透過社群平台自己買來吃。」如果吃出問題，恐求助無門，無人可提供後續協助，重點是「沒人知道這些東西有什麼問題」，尤其像這類罐頭食品，若無經過適當消毒，恐暗藏致命肉毒桿菌危機，且違法販售恐已觸法涉刑責。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說明，初步看來，霉豆腐屬於高鈉、重口味食物，且顏色鮮艷，吃多了可能增加高血壓、心血管疾病風險，又加上標示不清楚，無法判斷到底有什麼成分，若在發酵過程中沒有控管好，同時還要擔心微生物感染，吃了擔心會有健康疑慮。（編輯：李亨山）1131119