波波醫師配套補邱泰源立委時期漏洞？林靜儀：竹篙套菜刀

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）總統賴清德表態加嚴國外學歷醫師審查，排除函授、遠距教學等學歷資格，外界質疑是補衛福部長邱泰源任立委時期漏洞。次長林靜儀今天說，絕無此事，這個說法是「竹篙套菜刀」。

「波波醫師」是民國106年後赴東中歐唸書的醫師、牙醫學歷生，邱泰源多次被本土牙醫團體點名是111年醫師法修法提案7條附帶決議、增加波波牙醫實習名額的立委，賴總統表態嚴審國外學歷提高國考門檻，再次讓外界質疑是補邱立委時期漏洞。

林靜儀今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪，被問到補漏洞的說法，她認為，這兩件事是「竹篙套菜刀」，當初衛環委員考量已有完成第1階段國考者，共識是由衛福部提供解方，經評估師資、訓練員額與量能，強調國外回台實習50個名額從未改變。

林靜儀說，從衛福部前任部長陳時中、薛瑞元到現任部長邱泰源的態度都非常清楚，針對國外學歷牙醫系畢業生，本就會排除掉函授、遠距教學、及未對外公開招生等學歷資格，過去與現在的差異只在於以原則辦法作為排除認定，或將排除條件會放在施行細則。

林靜儀表示，醫師法在111年6月修法目的是對擁有國外學歷者做出更嚴格管理，目前法規會正在對相關施行細則進行最後文字確認，預計將明確訂出11項學歷不採認文字指引，相信待施行細則公布之後，未來考選部委員在認定國外學歷牙醫系學歷會有更明確法源。

林靜儀說，能夠通過審核的醫事人員就是值得信任的專業人員，每個人到國外念書的原因都不同，有些可能真的是在當時時空背景之下覺得到國外比較有機會，有些人可能是因為家庭的關係，「美國有好醫學院跟不好醫學院，在波蘭也是有好的醫學院跟不好的醫學院」。

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林靜儀表示，衛福部提出偏鄉計畫不僅是牙醫，還有西醫師與其他醫事人員，台灣有100多個鄉鎮牙科醫師數量不足，55個鄉鎮完全沒有牙科醫師，「譬如我的老家鹿谷就沒有牙科醫師」，這些鄉鎮不只是偏鄉，同時也是人口高齡化嚴重的地方，鼓勵台灣熱血醫師赴偏鄉服務。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺則表示，肯定賴總統正視問題，樂見總統願意傾聽基層的聲音並正面回應，但擔心優先對象為本國學歷畢業生的執行力，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第2期」內容本土學歷需有牙醫師執照才能申請，波波牙醫疑似無執照就能申請。（編輯：管中維）1131114