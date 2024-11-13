波波醫師爭議 賴清德：嚴審國外學歷提高國考門檻

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（中央社記者葉素萍台北13日電）本土醫師擔憂波波學歷近年後門開更大，民進黨主席賴清德今天說，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

「波波醫師」是指民國106年後赴中東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格，台灣基層牙醫師協會近日指出考選部過去2年半未依照原則審核考生。

有婦幼診所醫師過去執行子宮鏡手術導致患者死亡，近期被起底是波波醫師，引發討論；另外，本土牙醫質疑政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，但服務地點卻非偏鄉。

民進黨主席賴清德今天在中常會表示，近日，有許多民眾相當關心國外牙醫系畢業生回台實習名額的問題，他要重申，依據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名，政府承諾不會提高名額。

同時，賴清德表示，因應醫師法修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

賴清德表示，至於偏鄉地區極度短缺的醫療量能問題，目前研議中由持國外學歷畢業生投入偏鄉服務的作為尚未定案，請衛福部提獎勵計畫優先以本國學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定，政府絕對會以民眾的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康嚴格把關，請民眾放心。（編輯：林興盟）1131113